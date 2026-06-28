Dominic, fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea, a atras toate privirile după cea mai recentă schimbare de look. Adolescentul pare să își contureze propriul stil și să acorde tot mai multă atenție imaginii sale, inspirându-se din exemplul părinților, dar alegând în același timp să își pună în valoare propria personalitate.

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Dominic, schimbare de look care nu a trecut neobservată

Dominic, fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea, pare să calce tot mai mult pe urmele părinților săi. Adolescentul și-a descoperit pasiunea pentru muzică și începe să acorde tot mai multă atenție imaginii și stilului pe care îl adoptă.

Recent, acesta și-a surprins urmăritorii din mediul online cu un nou look, considerat mult mai îndrăzneț decât cele cu care își obișnuise până acum fanii. Schimbarea a atras rapid numeroase reacții, mulți observând că Dominic este preocupat de felul în care arată și își construiește treptat propria identitate.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, moștenită de la Antonia și Alex Velea, Dominic pare să fi preluat și interesul pentru modă și pentru aparițiile atent pregătite.

Deși este încă la început de drum, Dominic demonstrează că își dorește să își contureze propriul stil și propria personalitate. Chiar dacă se inspiră din exemplul părinților săi, adolescentul pare hotărât să își urmeze propriile alegeri și să își creeze o imagine care îl reprezintă.

Frații Velea și schimbarea de direcție în muzică

Dominic are aproape 11 ani, iar fratele său, Akim, are 9 ani. Cei doi au debutat în muzică sub numele „Frații Velea”, însă prima lor piesă a stârnit numeroase controverse.

Versurile melodiei au fost criticate de mulți părinți și chiar de unele persoane publice, care au considerat că mesajul nu este potrivit pentru copii de vârsta lor.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea”, au fost versurile care au generat cele mai multe reacții. După valul de critici, Dominic și Akim au ales să își schimbe direcția muzicală.

Noua piesă este dedicată copiilor

Frații Velea au revenit recent cu o melodie dedicată celor mici, alegând un mesaj diferit față de cel al piesei care a stârnit controverse.

În noua lor lansare, cei doi interpretează versurile: „Asta e o piesă pentru copii / dar te prinde fără să știi / mai greșim, mai facem prostii / dar tot cu haz de VIP”.

Schimbarea de direcție a venit după reacțiile apărute în spațiul public, iar noua melodie este adresată unui public apropiat de vârsta lor.

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