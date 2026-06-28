Top 5 mașini second-hand sub 10.000 de euro care te pot scuti de vizite dese la mecanic

La cumpărarea unei mașini rulate, cea mai mare greșeală este orientarea exclusivă după preț. În practică, factorii care determină dacă un vehicul va fi rentabil pe termen lung sunt fiabilitatea motorului, disponibilitatea pieselor de schimb și experiența service-urilor cu modelul respectiv.

Experții avertizează că autoturismele echipate cu sisteme electronice complexe, soluții tehnice experimentale sau cutii automate costisitoare pot reprezenta un risc mai mare în această categorie de preț, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

1. Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf este considerat una dintre cele mai bune alegeri în acest buget, mai ales în cazul mașinilor care au un kilometraj mai ridicat. Modelul oferă un interior bine finisat și un comportament rutier echilibrat. Specialiștii recomandă motorul pe benzină 1.4 TSI produs după modernizare, care nu mai suferă de problemele cunoscute ale versiunilor anterioare.

În cazul dieselului, motorul 2.0 TDI oferă un bun compromis între performanță și consum. Totuși, cumpărătorii sunt sfătuiți să evite cutiile automate DSG fără o istorie clară a reviziilor.

2. Mazda 6

Mazda 6 reprezintă o alegere apreciată în segmentul mediu, oferind un echilibru între confort, fiabilitate și plăcerea de a conduce. Cele mai recomandate sunt motoarele pe benzină din seria MZR, în special unitatea de 2,0 litri, de aproximativ 147 CP, dar și versiunea 2.5 MZR, cunoscută pentru durabilitate.

Motoarele diesel 2.0 și 2.2 MZR-CD sunt mai economice, însă necesită întreținere atentă. La achiziție, este importantă verificarea atentă a caroseriei, deoarece mașinile mai vechi pot avea probleme de coroziune.

3. BMW Seria 3 F30

BMW Seria 3 poate fi găsit deja în acest interval de preț, în special în cazul mașinilor cu rulaj mare. Modelul oferă o experiență de condus apreciată și un interior de calitate.

Variantele diesel 318d și 320d cu transmisie manuală sunt considerate cele mai echilibrate din punctul de vedere al consumului și performanțelor. Înainte de cumpărare, este esențială verificarea istoricului de service, a distribuției și a sistemului de suspensie.

4. Honda Accord

Honda Accord este considerată una dintre cele mai fiabile mașini second-hand din clasa medie.

Motorul pe benzină 2.0 i-VTEC este recunoscut pentru rezistența sa și poate parcurge sute de mii de kilometri fără probleme majore, dacă este întreținut corespunzător. Versiunea de 2,4 litri oferă performanțe mai bune, păstrând un nivel ridicat de fiabilitate. Dieselul 2.2 i-DTEC este puternic, însă costurile de întreținere pot fi mai ridicate comparativ cu rivalii săi.

5. Volvo S60

Volvo S60 oferă o experiență premium la prețul unui automobil second-hand obișnuit.

Versiunile diesel D3 și D4 sunt considerate cele mai avantajoase în ceea ce privește consumul și fiabilitatea. Pentru cei interesați de performanțe, motorul pe benzină T5 reprezintă o alternativă, însă cu costuri mai ridicate. Modelul se remarcă prin confort, nivelul ridicat de siguranță și calitatea materialelor din interior. La cumpărare, specialiștii recomandă verificarea atentă a cutiei automate, a suspensiei și a istoricului complet de service, în special în cazul mașinilor importate.

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