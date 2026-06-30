Și marți, 30 iunie 2026, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei/litru, la stațiile Petrom, în timp ce motorina standard se vinde de la 9,18 lei/litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 30 iunie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este marți de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vineri.

Cât costă un litru de benzină și motorină marți, 30 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

La stațiile Mol, benzina standard costă 8,63 lei/litru, preț care se menține de sâmbătă.

Rompetrol comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de vinerea trecută.

OMV afișează pentru benzina standard marți, 30 iunie 2026, un preț 8,68 lei/litru, neschimbat de joia trecută.

Și stațiile Socar mențin costul carburantului de 8,68 lei/litru, de asemenea, acesta fiind neschimbat de joia trecută.

Și Lukoil se menține în trendul acesta și comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de joi.

Se observă că prețurile la benzină în stațiile din București sunt neschimbate de cel puțin patru zile.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă azi 8,59 lei/litru, la fel ca vinerea trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat, de asemenea, tot de vineri.

Cât costă motorina în București, marți, 30 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,18 lei/litru și se găsește tot la Petrom, cost rămas constant de vineri.

Rompetrol menține costul de joia trecută al motorinei și o vinde azi tot cu 9,24 lei/l.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, de asemenea constant tot de joi.

La Mol, carburantul costă astăzi 9,24 lei/l, prețul cu care se vinde de vineri.

Stațiile Socar comercializează carburantul marți, 30 iunie 2026, tot cu costul de 9,24 lei/l, preț neschimbat de joia trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil mențin și ele trendul și vând motorina tot cu 9,24 lei/l, preț neschimbat de sâmbătă.

La fel ca și în cazul benzinei, se observă că prețurile la motorină în stațiile din București sunt neschimbate de cel puțin patru zile.

La nivelul marilor orașe, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la motorina standard, de 9,09 lei/litru, care se menține constant de joia trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,18 lei/litru, identic cu cel de vinerea trecută.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 30 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,39 lei/l, comparativ cu 8,42 lei/litru cât era ieri (o diferență de 0,03 lei) și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,65 lei/l, față de 8,54 lei/litru prețul de luni (o creștere de 0,11 lei) și se găsește la o stație PartenererRompetrol din Arad, județul Arad.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret! Imaginile cu cei doi bărbați pe care îi știi de la TV sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Un detaliu special le-a atras tuturor atenția!
Viva.ro
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret! Imaginile cu cei doi bărbați pe care îi știi de la TV sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Un detaliu special le-a atras tuturor atenția!
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Unica.ro
„Nu mai repetați chestia asta!” Scandal în platoul de la Realitatea Plus! Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au rupt prietenia! Fostul candidat la prezidențiale a fost renegat de celebra televiziune! De la ce ar fi început, de fapt, cearta dintre cei doi
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
GSP.RO
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
GSP.RO
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Avantaje.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 29 iun.
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Traian Băsescu anunță când poate avea România un guvern nou: „Grindeanu nu vrea premier, Bolojan vrea să rămână nelimitat, iar Nicușor Dan nu vrea anticipate”
Politică 29 iun.
Traian Băsescu anunță când poate avea România un guvern nou: „Grindeanu nu vrea premier, Bolojan vrea să rămână nelimitat, iar Nicușor Dan nu vrea anticipate”
Parteneri
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Adevarul.ro
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
De ce a pierdut David Popovici, de fapt, medalia de aur la Roma. Explicațiile lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
De ce a pierdut David Popovici, de fapt, medalia de aur la Roma. Explicațiile lui Dumitru Dragomir
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Schimbare la „Vorbește lumea”: „O nouă etapă pentru noi”. Anunțul făcut de PRO TV
Stiri Mondene 29 iun.
Schimbare la „Vorbește lumea”: „O nouă etapă pentru noi”. Anunțul făcut de PRO TV
Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neașteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine”
Stiri Mondene 29 iun.
Gabi Tamaș l-a dat de gol pe Dan Alexa! Obiceiul neașteptat pe care antrenorul îl avea la Asia Express: „Strângea după mine”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
ObservatorNews.ro
România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
GSP.ro
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.ro
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
Parteneri
Atac cu bombă în Monaco, orașul bogaților. Un oligarh ar fi fost ținta atacului
Mediafax.ro
Atac cu bombă în Monaco, orașul bogaților. Un oligarh ar fi fost ținta atacului
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Redactia.ro
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Reportaj
Politică 29 iun.
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 29 iun.
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul PNL scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann. Anunțul a fost făcut imediat. Klopp, prima declarație
Fanatik.ro
Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann. Anunțul a fost făcut imediat. Klopp, prima declarație
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație