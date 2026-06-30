Cât costă un litru de benzină și motorină marți, 30 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Și marți, 30 iunie 2026, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei/litru, la stațiile Petrom, în timp ce motorina standard se vinde de la 9,18 lei/litru, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 30 iunie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este marți de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vineri.

Foto: Libertatea

La stațiile Mol, benzina standard costă 8,63 lei/litru, preț care se menține de sâmbătă.

Rompetrol comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de vinerea trecută.

OMV afișează pentru benzina standard marți, 30 iunie 2026, un preț 8,68 lei/litru, neschimbat de joia trecută.

Și stațiile Socar mențin costul carburantului de 8,68 lei/litru, de asemenea, acesta fiind neschimbat de joia trecută.

Și Lukoil se menține în trendul acesta și comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de joi.

Se observă că prețurile la benzină în stațiile din București sunt neschimbate de cel puțin patru zile.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă azi 8,59 lei/litru, la fel ca vinerea trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat, de asemenea, tot de vineri.

Cât costă motorina în București, marți, 30 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,18 lei/litru și se găsește tot la Petrom, cost rămas constant de vineri.

Rompetrol menține costul de joia trecută al motorinei și o vinde azi tot cu 9,24 lei/l.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, de asemenea constant tot de joi.

La Mol, carburantul costă astăzi 9,24 lei/l, prețul cu care se vinde de vineri.

Stațiile Socar comercializează carburantul marți, 30 iunie 2026, tot cu costul de 9,24 lei/l, preț neschimbat de joia trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil mențin și ele trendul și vând motorina tot cu 9,24 lei/l, preț neschimbat de sâmbătă.

La fel ca și în cazul benzinei, se observă că prețurile la motorină în stațiile din București sunt neschimbate de cel puțin patru zile.

La nivelul marilor orașe, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la motorina standard, de 9,09 lei/litru, care se menține constant de joia trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,18 lei/litru, identic cu cel de vinerea trecută.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 30 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,39 lei/l, comparativ cu 8,42 lei/litru cât era ieri (o diferență de 0,03 lei) și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,65 lei/l, față de 8,54 lei/litru prețul de luni (o creștere de 0,11 lei) și se găsește la o stație PartenererRompetrol din Arad, județul Arad.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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