Inovația promite să transforme studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor și să reducă semnificativ utilizarea animalelor de laborator.

Dispozitivul, de dimensiunea unui timbru poștal, este realizat dintr-un polimer transparent și flexibil ce reproduce fidel structura și funcționarea unui plămân uman.

Canalele microscopice sunt căptușite cu celule vii, iar noutatea majoră adusă de echipa de la Georgia Institute of Technology și Universitatea Vanderbilt este integrarea unui sistem imunitar complet activ.

Aceasta permite observarea în timp real a răspunsului la agenți externi, a mecanismelor de inflamație și a procesului de vindecare.

Publicat în Nature Biomedical Engineering, studiul arată că modelul a replicat cu precizie reacția unui plămân uman la o infecție severă cu virus gripal: celulele imune s-au mobilizat, au migrat către zona afectată și au declanșat inflamația, exact ca la pacienți. Este prima demonstrație a unui răspuns imun complex reprodus în afara corpului.

Progres în cercetarea biomedicală

Această realizare marchează un progres important în cercetarea biomedicală, oferind o înțelegere fără precedent a interacțiunii dintre plămâni și sistemul imunitar în condiții de boală.

Modelele animale, folosite în prezent, au limitări serioase — de exemplu, șoarecii nu dezvoltă astm în același mod ca oamenii — ceea ce afectează relevanța rezultatelor. Noul cip oferă o alternativă mult mai apropiată de realitatea biologică umană.

Proiectul se aliniază obiectivelor FDA, care încurajează reducerea testării pe animale și dezvoltarea de modele predictive bazate pe celule umane.

În primă fază, platforma va fi utilizată pentru cercetarea unor boli precum astmul, fibroza chistică, tuberculoza și cancerul pulmonar.

Pe termen lung, cercetătorii își propun să dezvolte versiuni personalizate, cu celule prelevate direct de la pacienți, pentru a anticipa cu precizie tratamentul optim pentru fiecare caz.

Deși este nevoie de ani de validări clinice și aprobări oficiale, potențialul acestei tehnologii pentru medicina personalizată este uriaș. „Plămânul pe cip” deschide calea către terapii mai eficiente și o mai bună înțelegere a bolilor respiratorii care afectează milioane de oameni din întreaga lume.

