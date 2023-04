Astfel, a reieșit faptul că Marte are un nucleu din aliaj de fier lichid.

Oamenii de știință au avut disponibile datele a două cutremure din 2021, reușind să deducă faptul că nucleul de fier lichid al lui Marte este mai mic şi mai dens decât se estimase anterior.

Constatările reprezintă primele observaţii directe realizate până în prezent asupra nucleului unei alte planete, potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academies of Sciences.

Cele două evenimente seismice observate pe Planeta Roşie la 25 august, respectiv 18 septembrie 2021, s-au produs pe partea opusă a planetei faţă de sonda InSight – aşa-numitele seisme îndepărtate.

„Cutremurele de pe faţa îndepărtată sunt, în esenţă, mai greu de detectat deoarece o mare parte din energie se pierde sau este deturnată pe măsură ce undele seismice traversează planeta”, a declarat autoarea principală a studiului, Jessica Irving, specialistă în ştiinţele Pământului în cadrul Universităţii Bristol din Marea Britanie.

Pe baza constatărilor documentate în cercetare, aproximativ o cincime din miezul planetei Marte este compus din elemente precum sulf, oxigen, carbon şi hidrogen.

Sonda InSight a fost lansată în mai 2018 cu scopul de a studia interiorul profund al planetei Marte. Aceasta a asolizat pe Planeta Roşie la sfârşitul lunii noiembrie 2018. Sonda şi-a încheiat misiunea în decembrie anul trecut, după mai bine de patru ani de prelevare de date ştiinţifice unice de pe Marte.

Playtech.ro Kate Middleton, GEST ULUITOR în faţa camerelor! Ce a făcut Prinţesa, imaginile au devenit virale

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

TVMANIA.RO De ce nu se uită Paul Ipate la serialul „Clanul”, în care joacă Jojo

Observatornews.ro Eleva înecată cu un jeleu la școală, în Cluj, este ținută în viață de aparate. O manevră banală de prim-ajutor o putea salva în câteva secunde

Știrileprotv.ro Americanii avertizează: Ucraina are la fel de multe șanse de a câștiga un război cu Rusia precum ar avea Mexic în fața SUA. Detalii

FANATIK.RO Ce s-a ales de Jean Paler, actorul de comedie iubit de milioane de români. Ce face acum

Orangesport.ro Patron nou la FCSB. Ofertă de ultimă oră primită de Becali cu banii pe masă: "Acum o cumpăr"

Unica.ro 'M-a durut cel mai tare'. Dorian Popa, dezvăluiri neștiute despre bani, carieră și iubită