Cele mai populare aplicații GPS în rândul utilizatorilor de telefoane mobile cu Android de pretutindeni sunt Google Maps și Waze.

Dacă te numeri printre cei care sunt dependenți de aceste aplicații atunci când călătorești, în acest articol îți vom spune cum poți să-ți planifici o călătorie folosindu-te de ele.

Cum setezi un traseu în Google Maps?

Stabilirea unei rute în Google Maps este foarte simplă, mai ales dacă nu setezi mai multe destinații, ci doar una. De asemenea, crearea traseului pornind de la locația ta actuală îți va ușura la rându-i sarcina.

Marele avantaj al acestei aplicații îl constituie interfața foarte prietenoasă și intuitivă deopotrivă, indiferent de marca sau de modelul telefonului mobil. Unde mai pui că, în momentul de față, Google Maps acoperă în detaliu peste 250 de țări și regiuni din toată lumea.

Totodată, Google Maps îți permite să creezi un traseu mai simplu, fără escale, dar și unul mai complex în care să adaugi mai multe destinații a căror ordine, foarte important, poate fi schimbată oricând.

Așadar, în cazul în care dorești să setezi un traseu simplu, odată ce ai deschis aplicația, în partea de sus îți va apărea o căsuță unde vei putea scrie o locație sau adresa exactă unde vrei să ajungi. Aici poți să alegi un mijloc de transport cu care urmează să te deplasezi, și anume autoturismul.

Odată ce ai introdus punctul final al călătoriei tale, Google Maps îți va afișa cu albastru ruta optimă/cea mai rapidă și cu gri celelalte variante de traseu. În același timp, aplicația îți va calcula automat toate informațiile utile referitoare la călătorie: distanța totală, durata, necesarul de combustibil și chiar costul total al călătoriei.

Trebuie să știi că Google Maps permite setarea unei localități de legătură în cazul în care îți propui să treci printr-un anumit punct în drumul tău către punctul final al călătoriei.

În același timp, ai posibilitatea să alegi un traseu pe care să nu ai autostrăzi sau poți chiar alege să eviţi drumurile cu taxă din Europa de Vest.

Care sunt cele mai bune aplicatii GPS offline pe telefon

Cum setezi un traseu în Waze?

Aplicația Waze este deținută tot de gigantul Google, care a achiziționat-o în anul 2013 de la dezvoltatorul inițial, și anume compania israeliană Waze Mobile.

Deși nu dispune de multe funcții precum Google Maps, Waze este preferată de un număr din ce în ce mai mare de șoferi datorită faptului că oferă date din trafic care sunt furnizate în timp real de ceilalți conducători auto care o folosesc.

Platforma este gândită astfel încât să ofere posibilitatea tuturor celor care o utilizează să raporteze tot felul de informații din trafic, de la accidente sau lucrări de drumuri, până la poziția echipajelor de poliție și a radarelor ori semnalarea unei gropi periculoase, etc.

Membrii comunității Waze pot lăsa și comentarii direct pe harta GPS în legătură cu diverse evenimente întâlnite în trafic care le-ar putea fi de folos celorlalți șoferi.

Când deschizi aplicația îți va apărea o hartă GPS cu informații „live” din trafic din zona în care te afli în acel moment, dar și cu prezența altor utilizatori Waze prezenți în trafic.

Vezi și care sunt cele mai utile setari Waze pe care trebuie să le știe șoferii

Pentru a seta o rută, va trebui să introduci în căsuța din partea de jos a ecranului destinația dorită, adresa exactă ori locația. Waze va estima ora la care vei ajunge și îți va oferi date culese de pe traseul tău pe care ai posibilitatea să-ți apară benzinării, restaurante sau parcări.

Utilizatorii Waze beneficiază de o funcţie prin care îţi poţi planifica traseele ținând cont de anumite întâlniri, evenimente ori de orele la care trebuie să ajungi în anumite locuri. Programările le poți face atât pentru drumurile pe care le ai de făcut ziua în curs, cât şi pentru cele de peste două sau trei zile.

Un alt avantaj pe care îl prezintă Waze este acela că îți sugerează cea mai potrivită oră la care să pleci pentru a evita, astfel, aglomerația. Această opțiune o poți seta atingând butonul Find the best time to leave.

La fel de tare, spunem noi, este funcția care te ajută să controlezi player-ul de muzică, care devine, astfel, un tovarăș de drum ideal în călătoriile lungi și plictisitoare.

Citeşte şi:

Închirierea unei mașini – de ce trebuie să ții cont atunci când închiriezi o mașină pentru a pleca din oraș

10 sfaturi ca să nu te plictisești în mașină la drum lung

10 aplicații pe care să le folosești când pleci în vacanță în străinătate

PARTENERI - GSP.RO Singura condiție pusă de Reghecampf la divorț! Anamaria Prodan a izbucnit în râs: „Are așa, niște chestii! Și?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Singura soluție SALVATOARE pentru ieșirea României din criza sanitară. Rafila a făcut anunțul

Observatornews.ro Ce restricţii vor avea, de luni, românii nevaccinaţi anti-Covid-19

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2021. Săgetătorii s-ar putea să se confrunte cu situații neplăcute la serviciu

Știrileprotv.ro Protest inedit la Roma. Fostele stewardese de la Alitalia s-au dezbrăcat în centrul capitalei în semn de protest

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt