Bucureștiul, tot mai sărac în spații verzi

Schimbările climatice și poluarea au modificat semnificativ peisajul urban din Capitală. Zonele care altădată erau pline de vegetație sunt acum uscate, iar multe plante și arbori nu mai reușesc să supraviețuiască.

„E mort aşa, pustiu parcă, abandonat”, spune un trecător pe lângă Piața Operei, descriind realitatea tristă a spațiilor verzi, conform Observator News.

Nici parcurile nu mai sunt verzi. În Herăstrău, de pildă, porțiuni întregi de teren au devenit simple întinderi de pământ. Principalul motiv: temperaturile extrem de ridicate și lipsa adaptării unor specii la secetă.

Sistemele de irigații nu fac față

Deși primăriile au instalat sisteme de irigații, acestea nu reușesc să salveze vegetația. Specialiștii spun că soluția este înlocuirea arborilor și plantelor care nu mai fac față noilor condiții cu specii rezistente la căldură.

„Coniferele au început să sufere mai ales în ultimii ani în Bucureşti. Au început să se usuce şi să prezinte declin biologic sever. Gardul viu este un alt exemplu care nu se mai pretează în acest moment la amenajările din Bucureşti. Nu mai face faţă condiţiilor actuale. Recomand Ginko biloba. Este o specie care nu este atât de răspândită în Bucureşti, dar în alte capitale europene, cu precădere în Budapesta, se practică utilizarea acestuia în aliniamente, captează dioxid de carbon”, a explicat peisagistul Anca Strugariu, potrivit sursei citate.

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Betonul și canicula, o combinație sufocantă

Efectele schimbărilor climatice sunt amplificate de lipsa spațiilor verzi.

„80% din suprafaţa Bucureştiului este acoperită de drumuri, construcţii, infrastructură rutieră. 20% este infim pentru a putea să facem în fiecare zi o trecere de la zi la noapte de la o temperatură de 45 de grade la o temperatură de 15 grade noaptea. Seara, acest 80% din Bucureşti nu face decât să ne ofere grade în plus. Nu e din cauza vremii de afară, e din cauza betonului pe care îl avem în oraş”, a declarat Andrei Coşuleanu, fondator Act for Tomorrow.

Cercetările confirmă că o vegetație mai bogată ar putea reduce semnificativ disconfortul termic.

„Un astfel de coronament reduce cu până la 12 grade temperatura. Adică în loc să avem acele 38, 40 de grade pe care le resimţim frecvent în timpul verii Bucureşti în iulie, august, am avea undeva la 32 de grade”, spune Sorin Cheval, cercetător științific gradul 1.

Schimbări în Sectorul 1 și planuri pentru viitor

În Sectorul 1 se testează deja înlocuirea arborilor și se anunță îmbunătățirea rețelelor de irigații.

„Avem sisteme de irigaţii, trebuie să le facem o mentenanţă mai drastică astfel încât ele să fie funcţionale în parametri normali 100%. Avem în plan să creem puţuri pentru a avea apa noastră fără să mai plătim la Apa Nova”, a declarat Cătălina Manea, șef serviciu spații verzi Sector 1.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Cartierelor-dormitor le lipsesc spațiile verzi

Un studiu recent arată că zonele dens populate, precum Pantelimon, Colentina și Militari, au cele mai puține spații verzi din București. 

Această situație amplifică efectele valurilor de caniculă și face orașul greu de suportat pentru locuitori.

Specialiștii avertizează că adaptarea peisajului urban din București la noile realități climatice nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Ginko Biloba, trifoiul și alte plante rezistente la secetă pot fi soluții pentru a readuce verdeața într-un oraș sufocat de beton și temperaturi extreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Unica.ro
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Analiză
Știri România 07:00
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Luna neagră va apărea pe cer la finalul săptămânii. Ce este acest fenomen astrologic rar și când poate fi văzut
Știri România 06:30
Luna neagră va apărea pe cer la finalul săptămânii. Ce este acest fenomen astrologic rar și când poate fi văzut
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Stiri Mondene 09:19
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Insula iubirii 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru, după ce a văzut scenele intime cu Ella și Teo: „Doare, dar accept”
Stiri Mondene 08:21
Insula iubirii 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru, după ce a văzut scenele intime cu Ella și Teo: „Doare, dar accept”
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
ObservatorNews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
GSP.ro
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile, în Spania
Mediafax.ro
Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile, în Spania
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
KanalD.ro
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților

Politic

Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Politică 19 aug.
Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Politică 19 aug.
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează