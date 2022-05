Studiul ar putea pune bazele creșterii plantelor care furnizează oxigen și hrană pe Lună, o idee bună având în vedere că programul Artemis al NASA urmărește să aselenizeze prima femeie și prima persoană de culoare la polul sud lunar, mai târziu în acest deceniu.

Dar experimentele dezvăluie, de asemenea, cât de stresant este pentru plante să crească în regolitul lunar, care este extrem de diferit de habitatele naturale de pe Pământ.

Un studiu care detaliază experimentul cu plante a fost publicat joi în jurnalul Communications Biology.

„Plantele au ajutat la stabilirea faptului că mostrele de sol aduse înapoi de pe Lună nu găzduiau agenți patogeni sau alte componente necunoscute care ar dăuna vieții terestre, dar acele plante doar au fost acoperite cu regolitul lunar și nu au fost niciodată cultivate în el”, a spus coautorul studiului, Anna-Lisa Paul, cercetător la Universitatea din Florida.

Anna Lisa-Paul și coautorul studiului, Rob Ferl, profesor distins de științe horticole la Institutul de Științe Alimentare și Agricole, au vrut să ducă lucrurile cu un pas mai departe și să vadă dacă semințele pot crește în solul lunar.

Ferl spune că pentru misiuni spațiale viitoare, mai lungi, ar putea folosi Luna ca „hub sau rampă de lansare”.

„Așadar, ce se întâmplă când crești plante în sol lunar, ceva care este total în afara experienței evolutive a unei plante? Ce ar face plantele într-o seră lunară? Am putea avea fermieri lunari?”, se întreabă acesta.

Este un experiment care a fost în pregătire pentru 15 ani. Echipa de cercetare a cerut 4 grame de material lunar colectat în timpul misiunii Apollo 17 de la NASA.

Cercetătorii au folosit recipiente de mărimea unui deget pentru a crește plante. În mod obișnuit, aceste tăvi de plastic sunt folosite pentru cultivarea celulelor.

