Cei trei asasini ai omului de afaceri vrâncean l-au urmărit încă de la începutul anului! Ce l-a transformat pe bărbat într-o țintă

Pentru a-și pune planul în aplicare, aceștia și-au cumpărat o maşină şi au modificat-o, i-au pus plăcuţe de înmatriculare false şi l-au urmărit zile în şir pe afacerist pentru a vedea pe ce traseu merge.

„Din cercetări a reieșit că din 3 ianuarie și până pe 22 februrie, cei trei s-au pregătit pentru săvârșirea infracțăiunii. Au cumpărat un autoturism de teren, i-au schimbat culoarea, au montat o bară metalică de protecție în față și au pus plaâăcuțe cu numere de înmatriculare false. S-au interesat la cunoscuți de-ai victimei despre programul pe care aceasta îl avea, ora la care pleacă de la locul de muncă spre casă, verificând traseul pe care îl parcurgea zilnic”, a declarat Sanda Apostolescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

În după amiaza zilei de 22 februarie, în jurul orei 19.00, doi dintre indivizi s-au urcat în mașina cu numere false și au pornit în urmărirea afaceristului. La un moment dat, pe drumul spre Slobozia Ciorăști, indivizii au lovit intenționat mașina bărbatului, după care au tras asupra lui ucigându-l cu două focuri de armă.

Pentru că omul de afaceri s-a blocat în mașină, dar și pentru că în zonă traficul era aglomerat, asasinii au fugit, neputând să-și ducă la bun sfârșit planul de a fura banii din autoturismul patronului. Cei doi s-au urcat în maşină, dar au abandonat-o la scurt, fiind preluați de al treilea individ.

„Din cercetări a reieșit că ei au mers la locul faptei înarmati inițial cu scopul de a sustrage banii din autoturism, însă au prevăzut și au acceptat că prin modul lor de acțiune pot provoca decesul. S-au grăbit apoi să părăsească locul faptei de teama de a nu fi identificați, au abandonat mașina si au plecat spre locul de întîâlnire cu al treilea bărbat, aflat într un alt autoturism”, au mai spus procurorii.

Cei trei bărbaţi au vrut să fugă din ţară, pentru a li se pierde urma, însă planul nu le-a reuşit. Ieri, ei au fost prinşi la Vama Nădlac şi duşi în faţa anchetatorilor din Vrancea. Suspecţii au fost reţinuţi de procurori și vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Doi dintre ei sunt acuzați de omor calificat, tentativă la tâlhărie calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept în timp ce unul dintre ei are in plus infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unei mașini neînmatriculate. Cel de-al treilea este acuzat de complicitate la omor calificat si complicitate la tentativa de tâlhărie calificată.

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că cei trei suspecți în cazul asasinatului sunt Sprînceană Bogdan Ionuț, Cruceanu Marius Daniel și Vascautanu Gheorghe Vasile.

