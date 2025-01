„Am auzit fake-news-ul ăsta, că voi fi blocat, da, am auzit. În primul rând, tema este așa: nu se poate, pentru că eu nu am făcut nimic ilegal. Doi la mână, procurorii, că de aia m-am și dus pe la toate Curțile, au arătat fix ceea ce cei de la CSAT știau deja din primul moment. Doi, este că nu am dat nimic, nu am primit nimic, cei care au făcut-o au făcut-o pe propria lor răspundere. Chestiunea nu stă deloc în picioare. Ceea ce pot să vă spun este că Partenerul Strategic este foarte clar că ne trebuie un echilibru în această țară”, a spus Călin Georgescu.

Și a continuat: „În plus, se discută și faptul că, în caz că total abuziv și irealist aș fi oprit, atunci sigur că ar fi și discuția că aș putea să pun mâna pe cineva care să fie în zona, normal, suveranistă și să fiu eu prim-ministru. Însă acest lucru nu ar mai ține echilibrul. Este la nivelul unei teorii”.

„Se știe de această chestiune, din punctul meu de vedere este puțin probabil, dar în caz de ceva, într-un abuz de domeniul incredibilului, să existe și această chestiune”, a conchis Călin Georgescu.

Afirmațiile au venit după ce omul de afaceri Gigi Becali, parlamentar AUR, a declarat că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai, „chiar dacă se face un abuz” și că serviciile secrete trebuie să intervină.

„Curtea Constituțională, de fapt nu Curtea Constituțională, serviciile secrete care trebuie să apere țara asta, trebuie să aibă grijă să intervină. Unde? La Curte (n. red. la CCR), chiar dacă faci un abuz. Băi, nu putem să avem un președinte așa”, a afirmat Becali.

CCR a anulat turul I al prezidențialelor 2024, câștigat surprinzător de Călin Georgescu

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT de către SRI și SIE au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității, plus ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Reputatul site Politico a avertizat că, dacă va candida din nou, Georgescu ar putea câștiga alegerile și în primăvară.

Deocamdată, nu se știe dacă Georgescu va mai candida, dar sondajele îl dau clar favorit, indiferent împotriva cui candidează. El a pierdut însă la CEDO și ultima cale de atac în procesul prin care a cerut reluarea alegerilor cu turul 2.

