Analiza realizată pe baza punctului de vedere EY România, arată că țara noastră face un pas decisiv spre schimbarea modelului de dezvoltare economică, trecând de la investiții punctuale la o strategie integrată de atragere a proiectelor cu impact sistemic. Într-un context în care crizele suprapuse — de la pandemie la transformarea energetică — au forțat guvernele să regândească rolul statului în economie, noul pachet de politici publice propune 9 scheme de ajutor de stat menite să ancoreze țara în lanțurile valorice europene.

Pilonul central al acestui pachet este instituirea unui instrument dedicat proiectelor de mari dimensiuni, cu o valoare de peste 200 de milioane de euro. Până acum, absența unui astfel de mecanism robust a fost considerată o „lacună importantă” în arsenalul de atragere a investițiilor strategice.

Obiectivul este atragerea marilor jucători capabili să genereze ecosisteme industriale locale întregi, cu valoare adăugată ridicată și efecte de multiplicare în economia națională.

Finanțarea va viza domenii critice precum producția de baterii și mobilitatea electrică, semiconductorii, electronica avansată și industria chimică verde.

Pachetul este administrat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, cu sprijinul Băncii pentru Investiții și Dezvoltare. Alocările bugetare vizează obiective diversificate. Suma totală clar definită este de 3,95 miliarde de euro, cu potențial de creștere până la 5 miliarde de euro până în 2032.

Cele 9 scheme vizează tehnologii „net-zero”, cercetare-dezvoltare, valorificarea resurselor minerale strategice, industria de apărare și sprijin pentru antreprenorii români din diaspora

O schemă specifică este orientată către industria prelucrătoare, vizând sectoare cu deficite structurale precum farmaceuticele, produsele chimice și echipamentele de transport.

Din perspectiva EY, experiența confirmă potențialul, dar implementarea rămâne riscul major. Sebastian Popescu, Partener la EY România, subliniază că România beneficiază de o experiență solidă în domeniu. Datele ultimului deceniu arată că Ministerul Finanțelor a gestionat peste 1,8 miliarde euro în ajutoare de stat, generând investiții de 4,4 miliarde euro și creând peste 36.000 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, succesul noului val de finanțări depinde de capacitatea administrativă de a livra rezultate rapide. Investitorii strategici prioritizează viteza procesului de autorizare și predictibilitatea cadrului normativ în detrimentul nivelului absolut al grantului.

Crearea unei interfețe unice de comunicare între investitorii mari și autoritățile centrale/locale pentru a reduce fragmentarea birocratică va conta de asemenea, precum și introducerea unor criterii minime de automatizare pentru a evita finanțarea investițiilor de tip „low-cost” și a încuraja transformarea industrială reală.

Integrarea furnizorilor locali va fi de asemenea un punct cheie și va conta stimularea proiectelor care includ parteneri autohtoni în lanțul de producție.

România se află într-un moment de oportunitate maximă pentru a deveni un actor relevant în noile lanțuri industriale europene. Competiția regională este însă acerbă: state precum Polonia sau Ungaria oferă deja platforme integrate și termene de evaluare garantate. Pentru ca noul pachet să nu rămână „doar pe hârtie”, implementarea va necesita resurse umane suplimentare și o coordonare interministerială fără cusur.

Succesul acestui demers va decide dacă România trece de la statutul de destinație de export de forță de muncă la cel de hub tehnologic și industrial al Europei Centrale și de Est.

Analiza are la bază punctul de vedere emis pe 14 aprilie 2026 de Sebastian Popescu, Partener EY România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE