Conform Weatherzone, cantitatea de precipitații din ultimele două zile este de aproximativ trei ori mai mare decât media lunară pentru această perioadă a anului, marcând cel mai intens episod pluvios din ultimul deceniu în această regiune deșertică, informează Der Spiegel.

Mai multe drumuri din apropierea Uluru au fost închise din cauza inundațiilor, însă traseele de drumeție rămân momentan deschise. „Rugăm vizitatorii să fie precauți, să rămână pe traseele și potecile marcate în permanență și să fie atenți la suprafețele alunecoase”, a declarat Autoritatea Parcurilor Naționale. Imagini video distribuite pe rețelele sociale arată cascade spectaculoase care curg pe versanții stâncii Uluru.

Aceste precipitații neobișnuit de abundente sunt cauzate de un sistem de presiune joasă care aduce aer umed în centrul Australiei, o zonă cunoscută în general pentru secetă și solul său roșiatic.

Spectacular waterfalls have been seen flowing off Uluru in the Northern Territory after heavy rain fell in Australia's red centre over the weekend, with over 70mm recorded at the site within 24 hours. pic.twitter.com/yw01Wr31yo — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) March 16, 2026

Uluru, un simbol al Australiei, atrage anual mii de turiști. Monolitul masiv din gresie, situat în inima deșertului din Teritoriul de Nord, este unul dintre cele mai sacre locuri pentru populația indigenă. În 1985, formațiunea a fost returnată comunităților indigene locale, un moment important pentru recunoașterea drepturilor acestora.

Escaladarea muntelui a fost interzisă oficial în 2019, după ce mulți turiști au ignorat protestele comunităților indigene timp de ani de zile. Interdicția a fost impusă atât din respect pentru cultura populației autohtone, cât și pentru a proteja mediul înconjurător și siguranța vizitatorilor.

Un alt fenomen meterologic extraordinar ar putea avea loc pe continentul american, unde meteorologii avertizează că fenomenul climatic El Niño ar putea reapărea în 2026 și s-ar putea intensifica până la nivelul unui „Super El Niño”, ceea ce ar putea împinge temperaturile globale spre valori fără precedent.

