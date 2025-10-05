Stare de alertă la granița de est a NATO

Autoritățile poloneze au anunțat că au luat măsuri de precauție:

„Aeronave poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană și de recunoaștere radar sunt pregătite”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Atacul vine în contextul unei stări de alertă la granița de est a NATO. Polonia a doborât drone suspecte rusești în spațiul său aerian în septembrie, iar incidente similare au fost raportate în Copenhaga și München.

Întreruperi ale traficului aerian

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis câteva ore în cursul nopții după raportări privind baloane suspecte în apropiere. Conform Flightradar24, zborurile comerciale au fost redirecționate pe rute folosite de obicei când aeroporturile poloneze Lublin și Rzeszow sunt închise.

Eurocontrol a avertizat asupra unor întârzieri majore în spațiul aerian gestionat de Polonia din cauza «situației din Ucraina».

Atac extins asupra Ucrainei

La ora 03.00 GMT, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că întreaga țară se află sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete rusești, după ore de alerte aeriene.

Andriy Sadovyi, primarul orașului Lviv, a declarat că rachetele se îndreptau spre oraș după ce sistemele de apărare aeriană respinseseră deja un atac cu drone.

„Aeronave poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a reiterat comandamentul operațional al Poloniei, subliniind gravitatea situației.

Martori Reuters au raportat sunete puternice ale sistemelor de apărare aeriană venind din toate direcțiile. Nu au existat rapoarte imediate privind eventuale pagube și nici comentarii din partea Rusiei.

Ambele părți au lansat atacuri aeriene pe parcursul războiului, vizând distrugerea infrastructurii considerate cruciale pentru eforturile de război, inclusiv facilități energetice și de transport.

Situația rămâne tensionată în regiune, iar autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile. Reuters va furniza actualizări pe măsură ce vor deveni disponibile informații suplimentare.

