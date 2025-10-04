Zelenski a denunțat atacul pe platforma de socializare X, postând o înregistrare video care arată un tren în flăcări și grav avariat. «Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor victimelor», a scris președintele ucrainean, citat de BMFTV.

Primele rapoarte indică faptul că printre victime se numără atât angajați ai căilor ferate, cât și pasageri. Președintele Ucrainei a subliniat gravitatea atacului asupra civililor:

«Rușii știau că lovesc civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ucide oameni. Și doar forța îi poate opri», a declarat președintele ucrainean, conform sursei citate.

Atacul asupra trenului de pasageri reprezintă o nouă escaladare a conflictului din Ucraina. Comunitatea internațională este așteptată să reacționeze la acest incident care vizează direct populația civilă.

BMFTV relatează că autoritățile ucrainene continuă investigațiile pentru a determina amploarea exactă a pagubelor și numărul final al victimelor în urma acestui atac cu dronă.

Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
