A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Zelenski a denunțat atacul pe platforma de socializare X, postând o înregistrare video care arată un tren în flăcări și grav avariat. «Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor victimelor», a scris președintele ucrainean, citat de BMFTV.

Primele rapoarte indică faptul că printre victime se numără atât angajați ai căilor ferate, cât și pasageri. Președintele Ucrainei a subliniat gravitatea atacului asupra civililor:

«Rușii știau că lovesc civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ucide oameni. Și doar forța îi poate opri», a declarat președintele ucrainean, conform sursei citate.

Atacul asupra trenului de pasageri reprezintă o nouă escaladare a conflictului din Ucraina. Comunitatea internațională este așteptată să reacționeze la acest incident care vizează direct populația civilă.

BMFTV relatează că autoritățile ucrainene continuă investigațiile pentru a determina amploarea exactă a pagubelor și numărul final al victimelor în urma acestui atac cu dronă.

