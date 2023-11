Agenția ONU pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) atrage atenția asupra faptului că, din cauza precipitațiilor, adăposturile devin „de nelocuit”.

„În Fâșia Gaza plouă torențial. Situația din adăposturi este de nelocuit. Oamenii nu au nicio opțiune”, au scris reprezentanții UNRWA, luni, pe rețeaua X, fostul Twitter, unde au publicat imagini cu oameni încălțați cu papuci sau chiar desculți care merg pe o stradă acoperită cu apă.

Heavy rain is falling across the?#GazaStrip



The situation in shelters is unliveable. People have no options.



Humanity needs to prevail. pic.twitter.com/vdcb38gGct