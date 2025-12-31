Aflată la 15 kilometri est de Ploiești, comuna Valea Călugărească, 15 sate, 10.000 de locuitori, este recunoscută pentru podgoriile sale, făcând parte dintre localitățile pe unde trece Drumul Vinului, traseu rutier turistic ce leagă mai multe așezări din zona Dealul Mare și împrejurimi.

Plugul Mare este o veche tradiție populară românească, de Anul Nou, în care grupuri de flăcăi sau copii merg din casă în casă cu un plug decorat și un buhai, urând prosperitate, belșug și o recoltă bună pentru anul ce vine, simulând astfel munca câmpului.

Plugul Mare este un obicei străvechi, păstrat cu sfințenie de generații întregi în Valea Călugărească. Tinerii neînsurați din comunitate au onoarea de a participa la acest ritual, ducând urări de sănătate și prosperitate în casele localnicilor. După căsătorie, aceștia nu mai pot face parte din ceată și rămân acasă pentru a-i primi pe colindători.

Pregătirile pentru acest eveniment simbolic încep cu câteva luni în avans. În fiecare an, „cheia” Plugului Mare este pasată unei alte persoane, care are responsabilitatea de a învăța cele 50 de strofe ale colindului tradițional. Aceste versuri sunt transmise din generație în generație, păstrând vie legătura dintre trecut și prezent.

Video: Cristi Chircă

În cadrul evenimentului din această dimineață, care s-a desfășurat, la un moment dat, chiar pe marginile DN1B, participanții și-au îmbrăcat costumele tradiționale și au creat o atmosferă de sărbătoare.