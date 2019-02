UPDATE ora 12.00 Şedinţa Camerei a fost, miercuri, suspendată mai bine de o oră pentru consultări între liderii de grup, după ce Raluca Turcan (PNL) a solicitat introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului iniţiat de liberali privind majorarea alocaţiilor pentru copii.

După consultări, solicitarea PNL a fost respinsă

„În baza art. 38 din Regulamentul Camerei Deputaţilor vă propunem introducerea pe ordinea de zi spre dezbatere fără raport proiectul de lege privind majorarea alocaţiilor pentru copii. Am solicitat lucrul acesta în mod repetat atât în Biroul permanent, în comitetul liderilor de grup, cât şi în comisia de specialitate. Acest proiect are termenul de depunere a raportului în 22 februarie 2019. În comisia de specialitate nu se doreşte dezbaterea proiectului. În mod eronat se condiţionează majorarea alocaţiilor pentru copii de adoptarea bugetului de stat. În mod meschin se condiţionează majorarea alocaţiilor prin ordonanţă de urgenţă de adoptarea proiectului de buget. (…) În zilele următoare poate fi adoptat proiectul pentru majorarea alocaţiilor, după promulgarea bugetului se asigură fundamentarea, reglarea anuală a bazei bugetare pentru intrarea în vigoare a acestui proiect”, a afirmat liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, în plen.

Guvernul a dat deja o Ordonanţă de Urgenţă privind majorarea alocaţiilor, însă a condiţionat intrarea în vigoare a legii de promulgarea legii bugetului de stat pe 2019.

Orban a precizat căpunerea proiectului de lege pe ordinea de zi a plenului este „o garanţie a faptului că alocaţiile copiilor se vor majora de la 1 martie”.

El a mai spus că temenul de depunere a raportului, pe proiectul de lege al PNL, de cătrre comisia de muncă, este astăzi, 27 fabruarie.

„Ieri, în ciuda solicităţii PNL, de a finaliza raportul, majoritatea PSD-ALDE a refuzat să finalizeze acest raport, astfel că vom cere în plen depunerea lui, pe ordinea de zi”, a mai spus Ludovic Orban.

În februarie, proiectul PNL care prevedea majorarea alocaţiilor pentru copii a fost respins de Senat. Camera Deputaţilor este for decizional.

„Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza: a) 0,6 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap), incepand cu 1 ianuarie 2019; b) 0,3 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3), incepand cu 1 ianuarie 2019”, potrivit proiectului legislativ de modificare a Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.

