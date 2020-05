De Valentina Postelnicu,

„Astăzi, la Comitetul liderilor, am solicitat suplimentarea ordinii de zi cu şase proiecte, pe care noi le numim ‘bombe’, lăsate de PSD la Comisia juridică, pe care le-au îngropat în sertarele acestei comisii şi care pot exploda în orice moment”, a declarat Roman, într-o conferinţă de presă.

Liderul deputaţilor PNL a afirmat că în aceste proiecte, blocate în comisia juridică, parlamentarii PSD propun modificarea sporurilor şi scăderea pedepselor pentru infracţiuni.

Un alt proiect, „marca Eugen Nicolicea”, prevede scoaterea de sub incidenţa penală a infracţiunilor de serviciu şi corupţie în cazul senatorilor şi deputaţilor, a spus Roman.

El s-a referit şi la un alt proiect introdus pe ordinea de zi, care aparţine senatorului PSD Şerban Nicolae şi care propune „reglementarea puşcăriei la domiciliu în faza de arest preventiv pentru majoritatea infracţiunilor şi îngrădeşte drastic situaţiile în care un judecător va putea dispune arestul preventiv pentru diferite infracţiuni în România”.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, spune că liberalii „s-au supărat foarte tare” că a fost respinsă, săptămâna trecută, iniţiativa PNL privind executarea pedepselor cu închisoarea la domiciliu şi au solicitat introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei a unor „proiecte foarte vechi semnate de reprezentanţi ai mai multor partide”.

„Am văzut o reacţie furibundă a celor de la PNL care încearcă prin orice mijloace să acopere subiectele importante ale zilei. I-am văzut extrem de supăraţi astăzi şi explicaţia pe care o găsesc eu pentru această supărare este că au pregătit un proiect de lege prin care încercau ca membrii Guvernului, membrii PNL din instituţiile deconcentrate, care fac achiziţii frauduloase în această perioadă, să poată executa la domiciliu pedepsele cu închisoarea, pedepsele de până la 7 ani. Săptămâna trecută am respins în regim de urgenţă în Comisia juridică această iniţiativă, am introdus-o pe ordinea de zi de plen, eu am cerut, şi am respins-o cu o largă majoritate. S-au supărat foarte tare pe faptul că nu-şi pot scăpa membrii de partid care dau tunuri şi astăzi au cerut introducerea pe ordinea de zi de miercuri a unor iniţiative foarte vechi semnate de reprezentanţi ai mai tuturor partidelor politice, propunere cu care am fost de acord”, a afirmat Simonis, în replică la declaraţia liderului deputaţilor liberali, Florin Roman.