Cel puțin 10 foști parlamentari POT anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

Parlamentarii din grupul Uniți pentru România, mai exact 16 foști membri ai Partidului Oamenilor Tineri (POT), au anunțat că nu vor susține moțiunea inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări, potrivit Digi 24.

Anamaria Gavrilă a anunțat încă de marți, 28 aprilie, că parlamentarii din grupul POT au semnat moțiunea.

De câte voturi au nevoie PSD și AUR pentru demiterea lui Ilie Bolojan

Moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată și, implicit, pentru a provoca demiterea executivului. În acest moment, PSD și AUR dețin împreună 220 de parlamentari, conform datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaților. Asta înseamnă că mai au nevoie de cel puțin 13 voturi suplimentare pentru a-și atinge scopul.

În acest context, Anamaria Gavrilă, liderul grupului Uniți pentru România, a declarat recent că parlamentarii săi au semnat moțiunea, dar susținerea votului final depinde de angajamentul PSD și AUR de a-și asuma responsabilitatea guvernării.

Ce spun liderii AUR și PSD

Președintele AUR, George Simion, a anunțat pe 28 aprilie, în cadrul unei intervenții la Radio România Actualități, că moțiunea de cenzură a adunat deja peste 245 de semnături. Simion și-a exprimat încrederea că moțiunea va trece fără probleme: „Nu vom avea emoţii… Vă spun că va trece această moţiune, fără probleme”, a declarat el.

Totodată, el a reiterat nevoia de a „reveni la democraţie şi la proceduri parlamentare”. Cu toate acestea, alianța dintre PSD și AUR ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus în repetate rânduri o colaborare cu partidul lui Simion.

Într-o conferință de presă din 27 aprilie, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au subliniat că moțiunea este „un demers pur tehnic”, fără a confirma o eventuală coaliție între cele două partide. Întrebat despre viitoarele colaborări, Neacșu a răspuns enigmatic: „Orice drum începe cu primul pas”.

Înaintea moțiunii de cenzură, PSD a cerut demisia de onoare a premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. La scurt timp, liberalii au răspuns cu o altă postare prin care le-au cerut social-democraților să deblocheze comentariile pentru a afla exact părerea oamenilor despre inițiativa lor.

Varianta finală a moțiunii de cenzură are șapte pagini

Textul final al moțiunii de cenzură are șapte pagini. Motțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”, PSD și AUR îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de gestionare defectuoasă a economiei și de promovarea unor măsuri care ar duce la sărăcia populației și la „vânzarea frauduloasă a averii statului”.

Textul moțiunii începe tranșant: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice”.

Guvernul actual, sprijinit de o coaliție formată din PNL, UDMR, grupul minorităților și alte formațiuni mai mici, dispune de aproximativ 181 de voturi în Parlament, potrivit estimărilor.

Liderii PSD și AUR își pun acum speranțele în atragerea sprijinului unor parlamentari neafiliați și a unor grupuri mai mici, precum SOS România sau POT.

Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
