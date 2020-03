De Valentina Postelnicu,

„Am depus un amendament in Parlamentul României, prin care propun ca beneficiarii indemnizației de 75% din salariul de baza, pe perioada stării de urgentă sa piardă acest drept in situația de încălcare a dispozițiilor legale privind carantina sau starea de izolare la domiciliu”, a scris Roman pe Facebook.

El mai spune că masurile de protecție ale salariaților disponibilizați trebuie însoțite obligatoriu de responsabilitate din partea acestuia, in special in ceea ce privește respectarea condițiilor de carantina sau izolare la domiciliu, dacă acestea sunt dispuse in cazul lor.

Încetarea dreptului la indemnizație intervine in momentul încălcării acestor reguli și se stabilește de autoritățile competente in verificarea lor.

OUG privind alocarea indemnizației de 75% a fost publicată in Monitorul Oficial și intra in dezbaterea Parlamentului, mai spune liderul deputaţilor PNL.

Guvernul a adoptat şi măsuri de sprijin acordate întreprinderilor mici și mijlocii dar și populației, de la garantarea unor credite ale societăților până la amânarea termenelor de plată a taxelor și impozitelor ori suspendarea executărilor silite.

O altă măsură luată este de sprijinire a angajaţilor care au fost nevoiţi să îşi întrerupă lucrul, în perioada aceasta.

„Dacă ai o companie care a fost afectată de declararea stării de urgenţă şi activitatea ţi-a fost oprită total sau parţial şi decizi împreună cu angajaţii că vrei să beneficiezi de şomaj tehnic, statul plăteşte 75% din salariul de bază dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie”, explica ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, această măsură.



