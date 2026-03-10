«Reparațiile vizează segmentul podului unde nu au fost realizate intervenții majore până acum», au precizat autoritățile bulgare. Modernizarea părții bulgare a Podului Giurgiu–Ruse, cu o lungime totală de 1.057 metri, a început în 10 iunie 2024 și se desfășoară în mai multe etape. În prezent, se lucrează la ultimii 320 de metri ai benzii spre România.

Șoferii de camioane pot folosi parcările și spațiile de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol și Haskovo, a adăugat sursa citată. Podul Prieteniei este un punct cheie pentru traficul dintre România și Bulgaria, iar modernizarea sa urmărește să îmbunătățească siguranța și fluiditatea transportului.

Pe durata restricțiilor de joi, șoferii vor putea utiliza rute alternative pentru a traversa frontiera. Una dintre variante este drumul I-1 Sofia–Vidin, cu trecere peste Podul Vidin–Calafat. O altă rută ocolitoare este pe drumul I-7 Silistra–Șumen, de la intersecția cu autostrada Hemus până la punctul de frontieră Silistra.

