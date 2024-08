Procuratura antiteroristă, care a fost însărcinată cu ancheta, a confirmat că un suspect a fost arestat la Nîmes sâmbătă seară. „Înainte ca poliţia să intervină, (suspectul) a deschis focul asupra (poliţiei), care a ripostat. Bărbatul a fost rănit la faţă”, a precizat biroul într-un comunicat, adăugând că alte două persoane au fost reţinute.

Aproximativ 200 de agenţi de poliţie au fost implicaţi în căutarea suspectului, declarase anterior prim-ministrul Gabriel Attal, adăugând că atacatorul a incendiat mai multe uşi de la intrarea în sinagogă şi mai multe maşini din apropiere. Un poliţist a fost rănit uşor când o butelie de gaz a explodat în timp ce poliţia asigura locul atacului, sâmbătă dimineaţă.

Gabriel Attal a vizitat personal sinagoga şi a declarat că o „tragedie absolută” a fost evitată la limită, după ce pompierii şi poliţia au ajuns rapid la faţa locului. „Acesta este un atac antisemit. Încă o dată, compatrioţii noştri evrei sunt vizaţi”, a declarat Attal pe X. „În faţa antisemitismului, în faţa violenţei, nu ne vom lăsa niciodată intimidaţi”, a promis premierul francez în exerciţiu.

Presa locală relatase anterior că suspectul a dat foc la două maşini, dintre care una conţinea cel puţin o butelie de gaz, în parcarea sinagogii în jurul orei locale 8.30 (9.30 ora României).

Protecţia de către poliţie a sinagogilor, a şcolilor şi a magazinelor evreieşti va fi intensificată în toată Franţa, a declarat guvernul.

Franţa, la fel ca alte ţări din Europa, a înregistrat o creştere a incidentelor antisemite după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie şi ofensiva de represalii al Israelului asupra Fâşiei Gaza.

Le Parisien, FranceTV Info şi alte instituţii media au declarat că suspectul a fost surprins de camerele de supraveghere cu puţin timp înainte de atac cu un steag palestinian legat în jurul taliei.

The image of the man who attacked and set fire to a synagogue in France.



He is wrapped in a Palestinian flag.



Every major Palestinian faction supports terrorism.



It is a flag of terrorism and anti-Jewish hate. So stop pretending otherwise. pic.twitter.com/0KxqMMdUgr