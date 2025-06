În timp ce restul orașului doarme, Stephen Hart este deja în picioare. Se trezește zilnic la 4.30, iar la 6 începe prima patrulă.

„Pentru mulți dintre ei, sunt ca un ceas deșteptător. Le spun bună dimineața și îi încurajez să meargă la centrul unde pot lua micul dejun”, spune Hart, care este ofițer de sprijin comunitar în cadrul poliției din South Yorkshire.

Într-o zi obișnuită, Hart parcurge până la 15 kilometri pe jos și interacționează cu 18 – 22 de persoane fără adăpost. Verifică sesizările primite de la cetățeni, semnalează zonele unde se găsesc seringi aruncate și direcționează oamenii către centre de sprijin. De asemenea, colaborează cu serviciile sociale, psihologi și consilieri pentru a crea planuri individuale pentru fiecare caz.

Hart nu idealizează realitatea. Spune că deseori ajutorul este refuzat, uneori chiar cu cuvinte grele. Dar nu renunță.

În ciuda faptului că nu apare în prima linie a poliției, munca lui a fost remarcată și de autoritățile centrale. În iunie, Stephen Hart a fost inclus în lista de onoare a regelui Charles, fiind decorat cu British Empire Medal pentru servicii aduse comunității.

„Am crezut că e o glumă când am primit scrisoarea. Am citit-o de trei ori până am realizat că e real. Mă simt onorat și recunoscător”, a spus Hart, potrivit poliției South Yorkshire.