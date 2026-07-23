Incidentul a avut loc pe autostrada 114, în timp ce polițistul efectua o oprire de rutină în trafic și a fost alertat de dispecerat despre un vehicul din care ieșea un fum dens.

Mânerul portierei s-a rupt în timpul încercării de salvare

Polițistul a observat mașina fumegând chiar în momentul în care aceasta a trecut pe lângă el pe autostradă. Swisher a pornit imediat în urmărirea vehiculului și a reușit să îl îndrume spre acostament. Însă, exact în clipa în care mașina s-a oprit, autoturismul a izbucnit brusc în flăcări.

Imaginile surprinse de camera de bord a mașinii de poliție și de camera corporală purtată de agent arată momentul de tensiune maximă au fost distribuite de Departamentul de Poliție din Southlake într-o postare pe Facebook.

Când Swisher a apucat de mânerul portierei pentru a o deschide și a-l ajuta pe șofer, piesa de plastic s-a rupt instantaneu din cauza căldurii și a presiunii.

„Mă gândeam doar: „Trebuie să ajung la vehiculul acela, să-l opresc și să-l trag pe dreapta și să văd dacă pot scoate șoferul înainte să ia foc”. Când s-a rupt mânerul, m-am întrebat: „Cum îl voi scoate din mașina asta?”. De acolo, pur și simplu mi-am pus mănușile”, și-a amintit caporalul Joshua Swisher.

Geamul spart cu pumnul a fost singura scăpare

Fumul negru și înecăcios umpluse deja întregul habitaclu al mașinii, iar șoferul rămăsese blocat în interior, incapabil să mai iasă singur. Vizibilitatea prin geamuri era complet nulă din cauza densității fumului.

Conștient că fiecare secundă de întârziere îi putea fi fatală bărbatului din mașină, polițistul a luat o decizie extremă: a lovit puternic geamul portierei cu pumnul până când sticla s-a spart.

„Când geamul s-a spart, a fost o mică ușurare pentru mine, pentru că știam că am o ieșire în acel moment”, a mărturisit polițistul.

Prin deschiderea creată, Swisher a apucat conducătorul auto și l-a tras afară din autoturismul care era deja devorat de flăcări, târându-l la o distanță sigură. Deși era extrem de zdruncinat de spaima prin care a trecut, șoferul – care se afla singur în mașină – a scăpat fără răni grave.

Distincție importantă pentru curaj și profesionalism

Misiunea de salvare executată impecabil sub presiune nu a rămas nerăsplătită. Conducerea Departamentului de Poliție din Southlake l-a onorat pe caporalul Joshua Swisher cu a doua cea mai înaltă distincție a instituției: Premiul pentru Conduită Meritorie.

Reprezentanții departamentului au precizat că această decorație se acordă exclusiv angajaților care dau dovadă de un curaj deosebit, profesionalism și o performanță excepțională în situații în care se confruntă cu pericole iminente pentru proprie viață.

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