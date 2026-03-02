Bailey Martin, care înregistra detaliile unui accident cu pagube materiale împreună cu un coleg, părea să se afle într-o zonă sigură, relatează cotidianul elvețian Blick.

Un șofer de 21 de ani din Massachusetts a trecut peste un indicator de stop, invocând soarele orbitor drept motiv pentru neatenție.

In a body camera video released by New York State Police, Trooper Bailey Martin is seen getting hit by a car as she is speaking to another trooper.



NYSP stated the driver told troopers he was trying to turn when he failed to stop for a stop sign and was unable to complete the… pic.twitter.com/ZTurRu2kJQ — One America News (@OANN) February 25, 2026

Mașina condusă de tânăr a lovit frontal polițista și a avariat mașina de serviciu a acesteia. Polițista a fost transportată la spital, dar a suferit doar răni minore și a revenit deja la datorie.

Ceilalți trei pasageri din mașină au scăpat nevătămați. Pedeapsa care îl așteaptă pe șofer nu a fost încă stabilită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE