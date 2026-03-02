Bailey Martin, care înregistra detaliile unui accident cu pagube materiale împreună cu un coleg, părea să se afle într-o zonă sigură, relatează cotidianul elvețian Blick.

Un șofer de 21 de ani din Massachusetts a trecut peste un indicator de stop, invocând soarele orbitor drept motiv pentru neatenție.

Mașina condusă de tânăr a lovit frontal polițista și a avariat mașina de serviciu a acesteia. Polițista a fost transportată la spital, dar a suferit doar răni minore și a revenit deja la datorie.

Ceilalți trei pasageri din mașină au scăpat nevătămați. Pedeapsa care îl așteaptă pe șofer nu a fost încă stabilită.

