Părinții, Luca și Shannen, erau în drum spre spitalul din Delft, la scurt timp după ora 19, când mașina a trebuit să fie oprită. Moașa conducea în spatele autoturismului în care se afla femeia însărcinată și a putut veni rapid în ajutor ei. Fata s-a născut în mașină și este sănătoasă.

Poliția și serviciul de ambulanță au fost, de asemenea, alertate pentru a ajuta la naștere. Fotograful Mitchell de la portalul de știri regionale District8, a fost, de asemenea, rapid la fața locului și a reușit să surprindă momentul special. „A fost foarte neașteptat. Am văzut un apel de ambulanță pe autostradă și m-am dus acolo”.

„Când am ajuns, am auzit țipete de bebeluș abia născut și am văzut o femeie lângă mașină”, spune fotograful. „Priveam uimit, m-am gândit: ce se întâmplă aici? Serviciile de urgență au ajutat-o foarte ​​bine pe femeie. Polițiștii au fost și ei impresionați, ofițerii priveau cu lacrimi în ochi. Când am văzut copilul, m-am gândit: asta e ceva foarte special!”

Rijkswaterstaat, polița autostrăzilor, a închis complet traficul la ieșirea de pe A13. „La ora 19:15 am primit un apel și pentru că nu am fost chemați imediat, am luat legătura cu camera de control a poliției. Trebuia să fie o naștere și ambulanța era deja pe drum”, a fost mesajul transmis pe Facebook.

„Toate serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului și au putut începe imediat intervenția. După câteva minute ni s-a spus că nașterea a decurs bine și că toată lumea va merge la spital. Ce veste fericită a fost aceasta și cât de plăcut să pot trăi așa ceva”, a mai adăugat controlorul de trafic care a oprit complet circulația.

Asistentul de la ambulanță a înfășurat copilul într-o pătură călduroasă și l-a dus în autospeciala medicală. Mama a fost dusă la ambulanță pe targă, pentru a se reîntâlni cu copilul ei. Împreună au fost apoi transportați de urgență la spital. Tatăl și moașa au venit în urma lor.

„Mama a primit cadou un urs de pluș de la poliție. Era foarte calmă. Chipul tatălui spunea mai multe. A fost foarte surprins. Am putut vedea că pentru el era ceva foarte special”, a mai spus fotograful publicației District8.

