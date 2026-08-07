Echipele de intervenție lucrează constant pentru îndepărtarea acestor obstacole, însă problema persistă pe A2.

„În multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice”, precizează reprezentanții DRDP Constanța. Totuși, există și situații în care persoane rău intenționate aruncă intenționat aceste obiecte pe carosabil.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța față de vehiculele din față și să adapteze viteza la condițiile de drum. În cazul observării unor astfel de obiecte sau dacă dețin informații despre sursa acestora, sunt îndemnați să contacteze Dispeceratul DRDP Constanța la 0745.349.334, CNAIR la 021.9360 sau să apeleze numărul de urgență 112.

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