Atenție: articolul conține limbaj explicit și relatări care vă pot afecta emoțional.

Ce s-a auzit pe filmările ascunse

Reporterul Rory Bibb a lucrat șapte luni ca ofițer de detenție la secția Charing Cross și a surprins discuții greu de imaginat pentru niște oameni în uniformă.

Într-o discuție într-un pub, un polițist a spus despre un imigrant aflat ilegal că „un deținut care a depășit termenul de ședere în țară ar trebui să primească un glonț în cap.” Tot el a continuat, spunând că celor care violează și abuzează femei le-ar face același lucru și i-ar lăsa să sângereze până la moarte.

Un sergent a fost filmat minimalizând o plângere venită din partea unei femei însărcinate, victimă a unui abuz domestic. Întrebat de un coleg dacă este normal să fie lăsat liber suspectul, acesta a răspuns ironic:

„Asta spune ea.”

În alte scene, ofițeri au fost înregistrați folosind un limbaj grosolan la adresa colegelor și a femeilor reținute, dar și insultând comunități întregi: „Somalezii sunt niște gunoaie. Orice străin este cel mai rău cu care trebuie să ai de-a face”, a spus un agent, surprins pe cameră.

Some reflections after watching tonight's #Panorama exposing misogyny, racism and violence in the Met Police. It's appalling, unacceptable and, sadly, it doesn't come as a surprise. pic.twitter.com/ow0vohdLo3 — Hina Bokhari OBE AM 🔶 (@HinaBokhariLD) October 1, 2025

Un alt polițist s-a lăudat cu brutalitatea sa, cu forța pe care o folosește atunci când ia amprente de la persoane reținute: „Îmi place să iau amprentele cu forța.”

Reacția dură a șefilor din Poliția Metropolitană

Șeful Poliției Metropolitane din Londra, Mark Rowley, și-a cerut scuze public după ce documentarul a difuzat imaginile filmate în secret și a calificat aceste comportamente drept „rușinoase, total inacceptabile și contrare valorilor și standardelor” forțelor de ordine.

"We will remain relentless and determined until we rid the organisation of individuals like this."



Commissioner Sir Mark Rowley responds to tonight's BBC Panorama programme. pic.twitter.com/He4j7FZMXi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 1, 2025

„Ofițerii care se comportă în asemenea moduri dezamăgesc comunitățile noastre și îi fac pe unii să se întrebe dacă fiii și fiicele lor sunt în siguranță în celulele noastre și dacă vor fi respectați ca victime ale infracțiunilor. Îmi pare sincer rău pentru asta”, a declarat Rowley într-un comunicat.

În urma difuzării materialului, nouă ofițeri au fost suspendați, un altul este anchetat penal, iar întregul personal al echipei de custodie de la Charing Cross a fost mutat.

„Cea mai mare curățenie din istoria poliției britanice”

Potrivit The New York Times, Mark Rowley, care a fost numit comisar în 2022, a spus că aceste imagini arată cât de adânc s-au înrădăcinat problemele. „Am fost sincer cu privire la eșecurile sistemice, culturale și de conducere care au permis misoginiei, rasismului și lipsei de etică publică să prindă rădăcini adânci.”

El a subliniat că forța se află „la jumătatea celei mai mari curățenii din istoria poliției britanice”, cu o rată de peste 11 concedieri sau arestări pe săptămână, de trei ori mai mare decât în trecut.

Primarul Londrei: „Dezgustat și consternat”

Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a reacționat și el dur:

„Sexismul, rasismul, misoginismul și folosirea excesivă a forței nu își au locul în poliție. Susțin măsurile comisarului de a-i da afară pe cei care abuzează de putere”, a declarat Khan și a precizat că aceste comportamente distrug încrederea publicului în poliție, cerând reforme urgente.

My statement on this evenings Panorama: pic.twitter.com/Jz5tYmu2Ff — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) October 1, 2025

Dezvăluirile,, parte din documentarul BBC Panorama, vin după ce, în anul 2022, un alt scandal similar de la aceeași secție a dus la demisia comisarei Cressida Dick, iar în 2021, uciderea lui Sarah Everard de un polițist a șocat Marea Britanie și a declanșat o amplă dezbatere despre violența împotriva femeilor. Acum, noile imagini arată că problemele persistă, în ciuda promisiunilor de reformă.

Reporterul Rory Bibb a lucrat ca ofițer de detenție sub acoperire și a documentat timp de șapte luni discuțiile șocante purtate de polițiști atât în timpul serviciului, cât și în afara acestuia.

Condamnări dure din toate părțile

Mark Rowley a promis că va folosi tehnologii de inteligență artificială pentru a depista din timp abaterile și a vorbit despre „toleranță zero”.

„Cei care nu pot sau nu vor să se îmbunătățească ar trebui să se aștepte să plece”, a precizat el.

Și Paula Dodds, președinta Federației Poliției Metropolitane, a reacționat: „Federația condamnă ferm orice comportament discriminatoriu. Dacă se dovedește că ofițerii sunt vinovați de infracțiuni penale sau abateri grave, acești indivizi nu au ce căuta în poliție.”

Federația Poliției din Anglia și Țara Galilor, care reprezintă peste 145.000 de ofițeri, a transmis că este „profund îngrijorată de relatările privind comportamentul celor nouă polițiști de la Charing Cross”. Organizația a subliniat că, dacă acuzațiile sunt adevărate, „descriu un comportament inacceptabil, care subminează grav încrederea publicului în poliție”.

Noua ministră de Interne, Shabana Mahmood, a descris imaginile drept „tulburătoare și dezgustătoare” și a spus că sprijină ancheta independentă.

„Este corect ca Poliția Metropolitană să condamne aceste fapte și să își respecte promisiunea de a-i elimina pe cei care nu sunt apți să servească publicul”, a transmis ea, potrivit The New York Times.

