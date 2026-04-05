Șoferul a fost prins de polițiști după o urmărire ca în filme prin București

Duminica noaptea, în jurul orei 02:45, un echipaj al Brigăzii Rutiere i-a făcut semn unui șofer să oprească, în Sectorul 1 al Capitalei. Conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul.

Șoferul băut a fost urmărit ca în filme de polițiști prin București și a rănit cu mașina un agent. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în zone și au reușit să-l oprească pe șoferul de 20 de ani în zona Bd. Nicolae Caramfil și Strada Ceasornicului.

„Având în vedere conduita conducătorului auto, precum și riscul major pe care acesta îl reprezenta pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au intervenit de urgență, fiind solicitat sprijinul echipajelor aflate în serviciu. Autovehiculul a fost interceptat și oprit în zona Bd. Nicolae Caramfil/Strada Ceasornicului”, a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii au scos pistolul ca să îl dea jos de la volan pe șoferul care a fugit

Odată ce l-au prins, în zona Nicolae Caramfil / Strada Ceasornicului, polițiștii au înconjurat mașina șoferului care a refuzat să oprească. Într-o filmare realizat la locul incidentului se vede cum mașinile de poliție au reușit să îi blocheze trecerea tânărului, forțându-l să oprească.

Mai mulți agenți au înconjurat autoturismul în care se afla tânărul de 20 de ani. În imagini se vede cum polițiștii au scos pistolul ca să îl dea jos de la volan pe șoferul care a fugit prin zona de nord refuzând să oprească la semnalele lor.

Șoferul care a fost urmărit prin București era băut

Polițiștii prezenți la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest pe conducătorul auto. Șoferul care a fugit de poliție avea o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aer expirat.

„Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind apoi dus la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici”, au transmis polițiștii, duminică dimineața.

Șoferul a încercat să fugă din nou și a lovit cu mașina un agent

După ce a fost oprit de polițiști, tânărul în vârstă de 20 de ani a încercat să fugă din nou de oamenii legii.

În acel moment, bărbatul a acroșat cu oglinda mașinii un agent de la Rutieră, pe care l-a lovit la mână. Bărbatul de 38 de ani a fost transportat la spital.