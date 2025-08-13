Marfa, destinată unei firme românești

Cantitatea de peste 15 milioane de țigarete reprezintă o captură record, iar containerul provenea din Emiratele Arabe Unite și era destinat unei societăți comerciale din România. Operațiunea se datorează colaborării dintre Garda de Coastă a Poliției de Frontieră, inspectorii vamali și polițiști.

Captura record a avut loc luni, 11 august 2025, când, în baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au efectuat verificări amănunţite asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite.

Conform actelor prezentate autorităţii vamale, încărcătura declarată consta în role de hârtie, având ca destinaţie o societate comercială din România.

Cea mai importantă captură

La percheziție însă, oamenii legii au dat la iveală o adevărată surpriză: containerul conţinea 15.500.000 de ţigarete fără timbru accizabil. Valoarea totală a ţigaretelor este estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.

„Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an şi vine ca urmare a acţiunilor constante de prevenire şi combatere a contrabandei, desfăşurate în porturile maritime româneşti, precizează Poliţia de Frontieră. În prezent, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru infracţiunile de folosire de acte nereale şi contrabandă. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

