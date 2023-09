Un politist opreste un autobuz STB in vederea verificarii respectarii masurilor de prevenire si combatere a pandemiei de COVID-19, in timpul unei actiuni a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Jandarmeriei, organizata cu scopul prevenirii si combaterii pandemiei de COVID- 19, in zona Pieta Gorjului din Bucuresti, miercuri, 27 octombrie 2021. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.