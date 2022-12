Ofițerul, mutat din luna iunie la Poliția Rutieră la Protecția Animalelor, spune că a cerut concediu pentru data de 30 decembrie, iar răspunsul la cerere a venit pe 29. Acestuia i s-a cerut să-și găsească înlocuitor pentru ziua respectivă.

În ziua respectivă, atât el, cât şi soţia lui s-au nimerit în aceeaşi tură, de dimineaţă, şi nu aveau cu cine să-şi lase fetiţa în vârstă de 3 ani.

„Șefa Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor consideră că poate să-mi controleze viaţa şi refuză să-mi acorde concediul legal. Are temei legal să facă asta?”, se întreabă Perţea în vlogul său în care îşi prezintă şi problema.

Acesta a mai acuzat-o pe șefă că „nu se implică suficient în activitatea biroului, că nu răspunde la telefon după orele de program şi chiar că se sustrage de la serviciul de permanenţă, ca să «nu-şi strice unghiuţele»”.

Polițistul se referă la comisarul-șef Nicoleta Alb, care conduce Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor.

Recomandări INTERVIU. Scriitor român stabilit în Belgia, despre cea mai puternică amintire a copilăriei: „Alcoolismul aflat la baza întregii vieți la țară”

Perţea s-a declarat revoltat de situația din cauza căreia el e obligat să se prezinte la locul de muncă împreună cu fiica sa în vârstă de 3 ani.

„Eu nu am cu cine să las fata, e o bătaie de joc. Îmi expui fata la nişte medii la care eu nu vreau s-o expun, îmi expui fata la nişte pericole la care eu nu vreau s-o expun, şi cu asta nu pot să fiu de acord. Pentru că eu nu pot să sun pe nimeni acum, să vină să stea cu ea. E normal?”, a mai spus acesta.

Contactat de publicația Bihoreanul, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Bihor, comisarul-şef Alina Fărcuţa, a declarat că situaţia reclamată de colegul ei este deja cercetată, iar la finalul cercetărilor vor fi „dispuse măsuri legale în consecință”.

În cele din urmă, Perțea nu a mai trebuit să vină cu fiica la muncă, spunând că va trebui să recupereze orele nelucrate.

