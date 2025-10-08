Poluare masivă pe Vâlsan, unde trăieşte aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa

„Vâlsanul este și el o bombă cu ceas. O chestiune de sănătate publică, nu doar o crimă de mediu, cu premeditare, din categoria „toți știau””, a scris Găvan miercuri pe rețelele de socializare, avertizând că „râul acesta moare”.

Activistul a publicat imagini cu o mreană rănită, despre care afirmă că a fost afectată de poluare, și a relatat că, într-un sector unde aspretele era odinioară frecvent, abia au fost identificate două exemplare pe o distanță de peste 100 de metri.

Incidentul survine la mai puțin de două luni după ce Găvan anunțase o altă poluare masivă în aceeași zonă, în apropierea stației de epurare de la Brădet, cerând și atunci intervenția autorităților.

„Ieri, la ora 14. Stația de epurare Brădetu – poluare masivă, miros groaznic, râu otrăvit de ani de zile, în formă continuată. Se știa de pericolul de la Praid. Nu s-a intervenit. S-a produs tragedia. Se știa de problemele de la spitalul din Iași. Nu s-a intervenit. Au murit acei copii. Vâlsanul este și el o bombă cu ceas… Când aplicăm legea?”, a scris Alex Găvan pe Facebook.

Fotografia cu mreana a fost realizată luni, în localitatea Galeșu, la câțiva kilometri în aval de Brădetu.

„Biologii prezenți într-o acțiune științifică de teren au confirmat că rana este cauzată de poluare. Într-un sector unde aspretele era cel mai abundent, abia am reușit să găsim două exemplare. Populațiile tuturor speciilor de pești sunt în scădere”, a adăugat Găvan, fondatorul proiectului „Aspretele Trăiește”.

Foto: Facebook / Alex Găvan

El subliniază că problema nu privește doar conservarea aspretelui sau a altor specii, ci este o chestiune de sănătate publică, întrucât un „râu otrăvit” înseamnă „boală și moarte pentru oameni, nu doar pentru ecosistem”.

Deși autoritățile au fost sesizate în repetate rânduri, Găvan afirmă că nu s-au înregistrat îmbunătățiri reale în privința poluării din zonă. „Nu mai avem timp. Rog autoritățile să intervină”, a încheiat el.

Aspretele, o specie endemică din râul Vâlsan, a fost filmat pentru prima dată pe timp de noapte în habitatul natural anul trecut, în cadrul unei sesiuni științifice de pescuit pentru inventarierea populației.

De la descoperirea sa în 1956, au fost identificate doar 97 de exemplare și un singur puiet, o situație pe care specialiștii o consideră extrem de îngrijorătoare.

