COVID-19 este o boală respiratorie care poate cauza complicații pulmonare, în special pneumonie. La ora actuală, cei mai vulnerabili în fața acestei boli par a fi cei cu probleme de sănătate preexistente și cei în vârstă — deși există riscuri și pentru celelalte grupuri.



Există mai mulți factori de risc adițional. Fumatul pare a fi unul dintre ei, dar și poluarea este luată în seamă.

La ora actuală, nu există niciun studiu care să fi analizat legătura dintre COVID-19 și poluare, dar experții avertizează că este foarte posibil ca poluarea să exacerbeze severitatea cazurilor.



Cercetătorii de la Alianța Europeană pentru Sănătate Publica (EPHA) atrag atenția asupra poluării ca un factor de risc foarte probabil. Chiar și fără o epidemie, poluarea poate cauza probleme mari de sănătate, în special pentru sistemul respirator.



Mai multe studii din SUA și China au arătat că niveluri mari de poluare atmosferică pot cauza pneumonie în mod normal. Atunci când avem de-a face cu o boală precum COVID-19, interacțiunea dintre boală și poluare poate fi foarte periculoasă.



Poluarea joacă aproape sigur un rol în severitatea cazurilor



Mai mult decât atât, studii efectuate asupra epidemiei de SARS din 2003 (cauzată de asemenea de un coronavirus), pacienții din locuri cu nivel ridicat de poluare au fost mult mai expuși riscurilor bolii. Chiar și un nivel moderat de poluare poate avea un efect semnificativ.



John Balmes, un doctor asociat cu Asociația de Studii Pulmonare din SUA, este un alt specialist care a atras atenția asupra acestui potențial factor de risc, alături de Gina McCarthy, care a condus Agenția de Protecție a Mediului din SUA.



Deși nu există dovezi directe, pare foarte probabil ca poluarea să afecteze severitatea COVID-19.



În contextul poluării din București, efectul poate fi foarte important



România are, în general, un nivel de poluare mediu, semnificativ sub cel din zonele în care epidemia a făcut deja ravagii (Wuhan în China, Lombardia în Italia, și Coreea de Sud). Dar Bucureștiul, în particular, suferă nivele record de poluare, și este încă un motiv de îngrijorare pentru locuitorii capitalei.



Aici, însă, izolarea ne-ar putea veni iarăși în ajutor: în orașele care au început să aplice carantină, nivelul poluării a scăzut semnificativ.

