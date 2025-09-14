Datele statistice i-au determinat pe doi tineri români, Sebastian Bunghez (20 de ani) și Robert Acatrinei (21 de ani), să caute o soluție accesibilă pe scară largă pentru reducerea numărului deceselor, mai precis pentru facilitarea accesului la procedura de resuscitare.

Sebastian Bunghez (20 de ani) și Robert Acatrinei (21 de ani), „inventatorii” pompei anti-sufocare

Instrucțiuni de utilizare

A rezultat conceptul ResQ, un dispozitiv certificat medical care dă posibilitatea unui număr crescut de oameni să inițieze manevre de salvare când cineva se sufocă. Este vorba despre un mecanism de plastic format din mâner, o pompă, o supapă de aerisire și o mască, care se aplică pe căile respiratorii. Înlocuiește procedura de „gură la gură”, funcționalitatea fiind similară cu cea a unei supape de desfundat țevi de canalizare.

Dispozitivul ResQ

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

În instrucțiunile de utilizare disponibile pe site-ul oficial res-q.ro sunt indicați trei pași:

„1. Pur și simplu puneți masca peste gura și nasul persoanei și apăsați în jos pentru a crea etanșare.

2. Împingeți în jos de mâner, tot aerul va ieși prin sistemul de supapă unidirecțională, împiedicând ca obstrucția să fie împinsă mai departe în victimă.

3. Pur și simplu trageți înapoi în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei. Dacă obstrucția nu este eliminată din prima încercare, repetați pasul 2 și 3 până când obstrucția este eliminată”.

Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului

Dispozitivul este lansat în România începând din 2024 și poate fi cumpărat de cu prețul de 170 de lei, potrivit site-ului oficial. Administratorii afacerii spun că au semnat parteneriate cu mai multe servicii private de ambulanță din România, care au acum pompa în dotarea standard a mașinilor de salvare.

Prima viață salvată

Pe 10 februarie 2025 s-a consemnat și prima viață salvată cu ajutorul dispozitivului, fiind vorba despre un copil de 7 ani din Baia Sprie. Băiatul, aflat la petrecerea unui coleg, s-a înecat cu o alună.

Mama lui a încercat să-l salveze folosind manevra Heimlich, dar fără succes. Proprietarul casei în care avea loc petrecerea își comandase o pompă ResQ cu doar trei zile înainte. „Într-o clipă de inspirație a fugit s-o ia. A aplicat masca etanș pe fața copilului, a apăsat și a tras, dar nimic nu s-a întâmplat. A mai încercat o dată, a apăsat din nou și de data aceasta copilul a început să tușească, iar aluna a fost dislocată și extrasă din trahee. A fost un moment de ușurare și dovada că dispozitivul poate face diferența între viață și moarte”, susțin tinerii proprietari ai afacerii.

Sebastian Bunghez și Robert Acatrinei spun că pe piață există numeroase dispozitive antisufocare contrafăcute, neconforme, fără certificări și fără testări medicale reale, produse care nu doar că nu oferă siguranță, dar pot pune viața oamenilor în pericol: „Noi am ales calea mai grea, dar corectă: să construim un brand serios, cu produse înregistrate în EUDAMED, certificate și conforme cu reglementările europene”.

Cum a prins viață conceptul

Sebastian și Robert spun că totul a început dintr-o simplă observație: pe piața din Statele Unite existau deja două branduri recunoscute la nivel național, specializate în dispozitive de resuscitare. „În Europa, unde problema sufocării este la fel de prezentă, nu exista nicio soluție similară disponibilă oamenilor.”

Recomandări Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița – Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”

Astfel că tinerii și-au dorit să creeze ceva util pentru societate. „Am intrat pentru prima dată în mediul de business acum cinci ani, când am încercat să vând diverse produse pe Amazon, în Statele Unite. Din această experiență am învățat prima lecție esențială: pentru ca o afacere să aibă succes, trebuie să rezolve o problemă reală și să aducă o contribuție pozitivă societății”, spune Sebastian.

Tinerii antreprenori s-au cunoscut într-o agenție de marketing din Brașov. „Am avut mai multe proiecte, unele reușite, altele din care am învățat enorm. Toată această experiență acumulată ne-a pregătit pentru pasul cel mare: lansarea ResQ”.

Ei adaugă că fiecare încercare, fiecare greșeală și fiecare lecție a contribuit la a pune brandul pe picioare și a-l transforma într-un produs credibil.

Dispozitivul este ușor de folosit

Disponibil în 8 țări din Europa

Tinerii antreprenori susțin că dispozitivul a fost creat special pentru a fi intuitiv și ușor de folosit de către oricine, chiar și de persoane fără pregătire medicală. „Dispozitivul are o valvă unidirecțională de siguranță, care permite doar tragerea aerului prin mască, eliminând riscul de a împinge accidental obiectul mai adânc în căile respiratorii. Fiecare client primește în pachet instrucțiuni clare și vizuale, pentru a exersa înainte de o situație reală”, afirmă fondatorii.

În prezent brandul românesc ResQ este disponibil online în 8 țări din Europa de Est, cu planuri de extindere internațională și de integrare în protocoale oficiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE