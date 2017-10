Ponta, atac la liderul PSD: Uraganul “Liviu” chiar produce pagube uriașe și nu se opreste până când nu mai rămâne nimic in picioare

Ponta, atac la liderul PSD. Fostul premier a scris, luni, pe Facebook, despre liderul PSD Liviu Dragnea, afirmând că ”Uraganul “Liviu” chiar produce pagube uriașe și nu se opreste până când nu mai rămâne nimic in picioare.



Victor Ponta a participat la deschiderea anului universitar, la Universitatea de Științe Agronomice, alături de Rectorul Sorin Cîmpeanu, de “absolventul” Daniel Constantin și de profesorii din conducerea acestei instituții prestigioase.

”Ce păcat că, în loc să vorbim azi despre educație, chiar trebuie să ne îngrijorăm despre economie ( rate la credite, prețuri la carburanți și energie, companii naționale jefuite de toate rezervele, etc) Degeaba se luptă “prietenii” să acopere această realitate – lucrurile merg din rău în mai rău. Uraganul “Liviu” chiar produce pagube uriașe și nu se oprește până în 2019 când nu mai rămâne nimic în picioare”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta a declarat, după ceremonie, că România nu mai are o politică economică stabilă şi predictibilă. „Sunt şi şofer şi alimentez… Fiind 2 octombrie, începutul de an universitar, mă gândesc la cei mai tineri şi mă gândesc că ei şi părinţii lor simt că se cam schimbă toate lucrurile cu preţul la pompă, cu energia electrică, cu gazul. Mă bucur că domnii rectori din ţară se chinuie să se încadreze în bugetele pe care le au pentru cheltuielile pentru cămin, pentru universităţi. E rău, pentru că e clar că este o direcţie în care lucrurile merg prost din punct de vedere economic, exact când trebuie să mergă mai bine, nu se întâmplă schimbări catastrofale peste noapte, dar e clar că, după ce am mers câţiva ani în sus, acum am luat-o în jos”, a spus fostul premier.