Ponta, la doi ani de la tragedia din Colectiv: Ca tată, trăiesc o teamă cumplită în fiecare seară în care fiul meu merge în Centrul Vechi!

Ponta, la doi ani de la tragedia din Colectiv. Fostul premier, care a demisionat din funcție, în urma incendiului care a luat viața a 65 de tineri, a mărturisit, într-o postare pe Facebook, că trăiește, ca tată, o teamă cumplită în fiecare seară în care fiul său merge în Centrul Vechi. ”Suntem toți responsabili pentru pericolul în care ne punem copiii să trăiască”, a mai spus fostul prim-ministru.

Ponta a scris că, șa 2 ani dupa tragedia de la “Colectiv” considere că are dreptul să iși spună ”câteva gânduri , iar oricine se consideră ofensat de acest lucru să țină cont de regretele sale.

”În primul rand vreau să transmit încă o dată condoleanțe familiilor victimelor și tuturor celor care au avut de suferit – imi pare rau daca tragedia lor a fost vreodata speculata in mod politic sau daca uitarea opiniei publice le face o nedreptat. Consider si acum ca am luat decizia corecta de a demisiona din functia de Prim Ministru ( chiar daca nu am nicio responsabilitate directa in ceea ce priveste functionare unor asemenea cluburi) / suparararea si indignarea publica din acel moment aveau nevoie de un “paratraznet” si este normal ca in momente atat de grave să iti asumi macar o demisie din functie”, a scris Ponta.

”Ca tată, trăiesc o teamă cumplită în fiecare seară în care fiul meu merge în Centrul Vechi”

El mai spune că regretă faptul că, după demisia sa, nu a vazut nicio măsură concretă pentru prevenirea unor tragedii de acest fel.

”Ba chiar cred ca situația este mai rea acum – nu doar la cluburi dar si la scoli, spitale, etc / ca tată, traiesc o teama cumplita in fiecare seara in care fiul meu merge in Centrul Vechi si cred ca suntem toti responsabili pentru pericolul in care ne punem copiii sa traiască. Au fost oameni politici care au profitat oportunistic de tragedia de la “Colectiv” – nu mai sunt supărat pe ei și imi doresc doar sa nu mai repete acest comportament! Dumnezeu sa ii ierte pe cei care si-au pierdut viata / si sa ne ajute pe noi toti sa fim mai buni si mai intelepti!