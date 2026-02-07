Transport neobișnuit în zonă montană

Fermierul a explicat presei locale că locuiește într-o zonă izolată și muntoasă, unde transportul porcilor cu vehicule este dificil. În încercarea de a accelera procesul de livrare a animalelor la abator, acesta a decis să folosească o dronă. Totuși, vizibilitatea redusă în timpul dimineții a contribuit la accident.

„Frânghia atașată dronei s-a încurcat în linia de înaltă tensiune în timp ce transporta primul porc, lăsând atât animalul, cât și drona suspendate în aer”, a explicat fermierul.

Reparații și costuri

Incidentul a necesitat intervenția urgentă a departamentului local de furnizare a energiei electrice. Potrivit Asia One, 12 muncitori au lucrat timp de 10 ore pentru a înlătura drona și a repara linia electrică avariată.

„Costurile reparațiilor se ridică la aproximativ 10.000 de yuani (circa 1.835 de lei)”, a declarat o angajată a autorității locale de energie. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în jurul orei 17.00, în aceeași zi.

Reacții și investigații

Un videoclip al incidentului, distribuit pe Facebook, a devenit rapid viral. În imagini, doi bărbați pot fi văzuți atașând un porc unei drone, care apoi îl ridică în aer. Reacțiile online au variat de la amuzament la neîncredere. Un utilizator a comentat: „Este real? O dronă atât de mică nu ar putea ridica și ceva atât de greu precum un porc”.

Altul a glumit: „Zicala americană veche «când porcii vor zbura» s-a întâmplat, în sfârșit!”.

Autoritățile au deschis o anchetă preliminară, concluzionând că fermierul ar fi încălcat legile prin operarea dronei într-o zonă de interdicție aeriană și prin supraîncărcarea acesteia.

„Colectăm în continuare dovezi. Dacă se confirmă că a încălcat legea, va fi sancționat administrativ și va trebui să despăgubească pentru pagubele aduse echipamentului electric”, a declarat un ofițer.

Drona, o tehnologie utilizată frecvent de fermierii din zonele rurale și montane ale Chinei, a fost subiectul unor dezbateri intense după incident.

