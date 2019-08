Rezervă până la 30.08 circuitul de 9 zile în India și beneficiezi de o reducere de 100 euro din tariful standard de 899 euro, și de bonusul ce constă în cină festivă de revelion și plimbarea cu elefantul la Fortul Amber!

New Delhi și comorile sale neprețuite

Esența Indiei este New Delhi, o capitală atipică și aglomerată, cu o populație de 10 mil. de locuitori, unde te poți pierde foarte ușor pe bulevardele înțesate de monumente ce păstrează urmele dominației britanice și căsuțele din lemn ce se ghemuiesc pe lângă magnificul Fort Roșu. Simbolurile locului sunt Poarta Indiei, un memorial închinat eroilor căzuți în timpul Primul Război Mondial și Qutub Minar, cel mai înalt minare din cărămidă.

Mai poți vedea în capitala Indiei și Moscheea Jama Masjid, considerată a fi cea mai mare din țară construită din marmură albă, dar și Templul hindus inaugurat de Gandhi, Birla Mandir. Poți traversa și pe malul vestic al râului Yamuna pentru a admira grandiosul Raj Ghat, un memorial dedicat Părintelui Independenței Indiei.

Europa Travel îți propune o excursie opțională la Akshardham, cel mai mare complex de temple hinduse, un loc etern al devoțiunii, purității și păcii, Mormântul lui Humayun, un edificiu ce a servit drept exemplu pentru construirea Taj Mahalului și la Templul Lotus, o construcție futuristă ce adună circa 10.000 de pelerini pe zi.

Agra, orașul cu cel mai frumos monument închinat dragostei

Orașul Împăraților, Agra a atins apogeul în timpul mogulilor când au fost ridicate numeroase edificii din piatră roșie, în stil hindus și islamic, iar cel mai bun exemplu în acest sens este Fortul Roșu. Citadela a fost clădită pe malul râului Yamuna de către înstăritul Împărat Akbar și era compusă din 500 de clădiri. Fortul se află la numai 2 km distanță de simbolul orașului Agra – Taj Mahal, una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, un monument unde „dragostea a fost încrustată în piatră”.

Realizată de către Mogulul Akbar pentru a fi „Capitala Ideală”, Fatehpur Sikri este un adevărat muzeu în aer liber ce păstrează grandioase edificii din piatră portocalie și marmură, precum Palatul Jahdai Bai sau complexul Haran Sara.

Pe drumul spre Jaipur te vei opri la Fortul Amber, un monument din patrimoniul mondial UNESCO, unde ai șansa să te plimbi cu elefantul la poalele dealului Aravalli. Continuă cu o vizită la Palatul Apelor – Jal Mahal, o splendoare galbenă ce plutește pe apele unui lac artificial ce poartă semnătura Maharajahului Madho Singh.

Jaipur, cel mai frumos oraș planificat al Indiei

Dominând ținutul deșertic al Rajasthan-ului, Jaipur este cel mai echilibrat din punct de vedere arhitectural. Construcțiile sale din mamură roz și galbenă ca mierea, au fost ridicate în stiluri tradiționale rajput și hindus. Simbolul locului este Palatul Vânturilor, cu forma sa inedită de coroană regală ce prezintă pe fațada sa peste 900 de ferestre mici prin care femeile haremului puteau privi „spectacolul străzii”.

O vizită la City Palace, locul de unde a fost condus Jaipurul încă din 1729, nu trebuie ratată. Poți face și turul Observatorului Astronomic, construit de către Maharajahul Jai Singh II care era pasionat de astronomie, filozofie și matematică, fiind de altfel și cel mai mare și bine păstrat dintre observatoarele Indiei.

În încheierea circuitului te mai poți bucura de o vizită încărcată de spriritualitate la Templul Maimuțelor din inima orașului părăsit, Galtaji, aflat la 10 km distanță de Jaipur. Edificiul Galwar Bagh a fost ridicat în cinstea Zeului Hanuman și acaparat la propriu de mii de macaci prietenoși ce se cațără pe zidurile vechi sau se bălăcesc în izvoarele naturale.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

