Această mișcare evidențiază provocările cu care se confruntă una dintre cele mai cunoscute mărci de automobile.

Porsche a amânat lansarea mai multor modele de vehicule electrice în favoarea celor hibride și a celor cu motor cu ardere internă.

Probleme financiare

Schimbările reprezintă o transformare majoră pentru producătorul iconicului model 911. Compania se așteaptă ca mișcarea să afecteze profitul operațional al Porsche cu până la 1,8 miliarde de euro în acest an, a declarat compania.

„Asistăm la schimbări masive în mediul auto”, a declarat Oliver Blume, directorul executiv al Porsche și Volkswagen, în cadrul unei conferințe telefonice comune cu analiștii și jurnaliștii, citând o scădere clară a cererii pentru vehiculele electrice.

„Am luat decizii strategice importante. Acum este momentul să le punem în aplicare. Va fi un drum lung și dificil, care va necesita toată atenția și efortul nostru”, a mai spus Blume.

Acțiunile Porsche cotate la bursa din Frankfurt scădeau inițial cu 7%, urmând ca ulterior să își revină până la un minus de 3,1%. Acțiunile Volkswagen scădeau la rândul lor cu 2,1%.

Porsche Cayenne rămâne cu ardere internă

Porsche a declarat că va amâna lansarea anumitor vehicule complet electrice, adăugând că noul SUV deasupra modelului Cayenne nu va fi oferit inițial ca vehicul complet electric, ci cu motor cu ardere internă și modele hibride.

Porsche și-a anunțat acționarii că perspectiva marjei de profit pentru 2025 va fi de maximum 2%, după ce anterior, estimarea era de 5-7%.

De asemenea, a redus perspectiva marjei pe termen mediu la 15% în cel mai bun caz, de la 15-17% anterior.

Lux cu probleme

„Acestea nu sunt marje pe care te-ai aștepta să le vezi la un produs de lux, cel puțin nu la unul de succes”, a declarat analistul UBS Patrick Hummel.

Porsche a mai precizat că va prelungi perioada de producție a modelelor de vehicule disponibile în prezent cu motoare cu combustie internă și hibride, inclusiv Panamera, până în anii 2030, a spus Blume.

Amânarea eliminării motoarelor cu ardere internă

Blume a declarat că se bazează pe mai multă flexibilitate din partea Uniunii Europene în ceea ce privește obiectivul Bruxelles-ului de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi până în 2035.

Holdingul Porsche SE, cel mai mare acționar al Volkswagen, care deține și o participație de 12,1% în Porsche AG, și-a redus, de asemenea, previziunile privind profitul după impozitare.

Volkswagen și-a redus la rândul său previziunile pentru marja de profit de la 4-5% la 2-3%.

Negocieri tehnice cu Statele Unite

Blume a declarat că reducerea planificată a tarifelor de import auto din SUA de la 27,5% în prezent la 15% ar putea dura alte câteva săptămâni, deoarece discuțiile dintre Bruxelles și Washington pe această temă sunt în curs.

Volkswagen se află în discuții cu administrația SUA cu privire la un pachet de investiții care, potrivit lui Blume, ar putea acoperi și Porsche, fără a da mai multe detalii.