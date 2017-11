Carmen Iohannis împlinește 57 de ani, astăzi pe 2 noiembrie. Prima doamnă a României este un exemplu de eleganță și discreție, reușind să demonstreze acest lucru de când soțul ei a devenit Președintele României.

O persoană modestă, Carmen Iohannis s-a ferit de lumina reflectoarelor atunci când soţul ei a ajuns primarul Sibiului şi apoi, preşedintele Partidului Naţional Liberal. În rarele ei apariţii publice a impresionat prin eleganţă şi discreţie. Este amatoare de teatru, adoră să cânte la pian, este pasionată de modă şi nu se fereşte să intre în bucătărie.

Și-a cunoscut soțul pe când erau în facultate şi de atunci nu s-au mai despărţit. Carmen a fost şi motivul pentru care Klaus Iohannis nu şi-a urmat părinţii, ce au emigrat în Germania. „Va fi alături de mine, va avea şi apariţii publice, va fi o primă doamnă! Ştie foarte bine când este cazul să participe la evenimentele publice şi pot să vă spun că are o prestaţie excepţională când o face”, a spus Klaus Iohannis în urmă cu ceva timp.

Înainte de a fi Prima Doamnă a României, Carmen Iohannis este profesoară și una extrem de iubită de elevii ei. Astăzi, cu ocazia aniversării, a primit un aranjament floral și un tort din partea elevilor săi din Sibiu care și-au sărbătorit în avans profesoara de limba engleză, scrie Tribuna.

„Planificasem de mult timp ce voiam să facem de ziua dânsei, așa că ne-am învoit și am mers, la ora 10, împreună, la biserică, pentru că știam cât de important e pentru doamna dirigintă să meargă pe 1 noiembrie la slujbă. Plus că noi astăzi nu avem ore cu ea, așa că am profitat ieri”, a povestit Maria, una dintre elevele sale, pentru sursa citată.