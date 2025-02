De curând, artista a început să experimenteze mai mult în zona de cooking. Andreea Bălan recunoaște în exclusivitate pentru Libertatea că nu s-a transformat într-un masterchef peste noapte, însă preparatele ei sunt extrem de apreciate în familie, în mod deosebit de logodnicul ei, tenismenul Victor Cornea. „Noaptea stau pe net, un pic așa, până adorm, și mă uit la pagini cooking și ce văd noaptea, fac a doua zi de dimineață. Dar doar micul dejun. Fac așa niște chestii la micul dejun, o nebunie. Rulade de spanac cu somon, cu ton, niște oușoare coapte într-un coșuleț cu morcovi, cu brânză. Mi-am luat și AirFryer și am zis să testez. Este o fază. Iubi mi-a zis că este doar o fază. Să vedem cât mă ține”, a povestit artista.

Pe de altă parte, mărturisește că în momentul de față gătitul o relaxează și că nu vrea să facă o carieră din asta. Mai mult, gătește doar ce ar vrea ea să experimenteze nou în bucătărie, nu la cerere. „Fetelor le zic să mănânce același lucru. Ele zic că vor altceva, dar eu le zic să mănânce ce fac eu. Eu cred că mama trebuie să fie fericită. Dacă mama este fericită și copiii sunt fericiți. Eu fac să îmi placă mie și ce îmi place mie, le place și lor. Gluma este glumă, dar este adevărul spus prin glumă pentru că cum îi crești așa îi ai. Dacă tu de mici le dai legume, nu îi înveți cu fast-food, le dai mâncare sănătoasă, apă nu sucuri, atunci și ele vor ajunge să îndrăgească aceste mâncăruri”, a mai povestit amuzată Andreea Bălan, completând că micuțele au învățat de mici să mănânce sănătos și nu fac nazuri atunci când nu primesc prea multe dulciuri. „Le-am explicat că zahărul nu este bun și că trebuie să mâncăm puțin desert, așa unul pe zi. Dacă am mâncat la prânz, seara nu mai mâncăm. Au învățat că zahărul este nociv”.

Andreea Bălan îl lasă pe logodnicul ei să le răsfețe pe Ella și Clara

Dacă la prima vedere poate părea un pic exagerată, căci cele două fetițe trăiesc deja după reguli, artista mărturisește că a trebuit să își asume nu doar rolul de mamă, ci și pe cel de tată. „În cazul meu, pentru că eu le cresc, eu sunt și polițistul bun și polițistul rău. Când o familie este întreagă și cu tatăl în casă, de obicei își împart rolurile. Dar în cazul meu eu trebuie să le fac și observație, apoi sunt și mama bună cu care au o activitate plăcută. Deci, câteodată sunt și și, dar în niciun caz nu poți să spui că ești prieten cu copiii tăi. Chiar și mai târziu, pentru că a fi prieten înseamnă să faci și dopaj emoțional ca și părinte. Când eu am o problemă emoțională, vin la prietena mea adult care poate să înțeleagă ce fac eu și ce îi spun, nu poți să faci chestia asta cu o adolescentă pentru că o încarci emoțional. Tu ca mamă. Ea poate, deci prietenia este doar unilaterală, din partea copiilor către părinți, dar părintele către copii nu cred că trebuie să se deschidă așa emoțional, pentru că ei nu pot integra emoțiile mature ale părinților”, a mai povestit Andreea Bălan pentru Libertatea, completând că Ella și Clara găsesc alianță prin Victor Cornea, care nu este doar partenerul lor de joacă, ci și un bun candidat atunci când încearcă un mic santaj emoțional.

„Victor este clar polițistul bun, cel mai bun, mai ales când este acasă. El este cel mai drăguț cu ele, se joacă, este partenerul de joacă. La buni se mai duc așa, iar buni le face toate poftele. Atunci eu trebuie să pun limite”.

Andreea Bălan nu le ia pe micuțe cu ea în turneu

De când a renunțat la „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan are mai mult timp pentru cariera artistică. De la începutul anului a pornit într-un turneu național și în fiecare săptămână va fi în alt oraș cu show-ul ei „Povestea sufletului meu”. Cu toate că Ella și Clara au avut momentul lor la Sala Palatului, artista declară că micuțele nu o vor însoți în turneu, ci probabil vor avea apariții în orașele apropiate de București. „Sunt în turneu național, în 14 orașe cu „Povestea sufletului meu” și săptămâna viitoare am la Sibiu, apoi Timișoara, Arad. Merg în toată țara cu concertul pe care l-am avut anul trecut la Sala Palatului. Așa că am repetiții tot timpul și mă pregătesc de aceste concerte. Pe fete o să le iau doar în orașele din apropiere. Le iau la Ploiești”, a mai completat artista.

