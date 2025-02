Cu toate acestea, vedeta a ajuns la concluzia că viața nu este despre critici și autocritici, că nu este doar despre reușite, ci câteodată și eșecurile au părțile lor bune și că îi pare rău că au trebuit să treacă niște ani până să învețe să nu mai fie atât de aspră cu ea și să judece anumite decizii luate. „De mult prea multe ori aș spune. La un moment dat nu reușeam să mai privesc echilibrat lucrurile pentru că orice om are reușite, are încercări care nu duc la ceea ce își dorește. Așa învățăm până la urmă. Și da, de multe ori am făcut greșeala de a mă subestima. Dar am învățat în timp, o dată cu maturitatea vine și asta, că și aceste încercări fac parte dintr-un proces în care devenim mai buni”, a mărturisit Andreea Marin pentru Libertatea.

Andreea Marin are în continuare parte de hate în mediul online

În momentul de față criticile s-au rărit considerabil, însă Andreea Marin nu poate să uite perioadele când era taxată până și pentru cea mai mică greșeală vestimentară. I-au rămas încă rănile, pentru că nu poate nu înțelege nici acum de ce orice mișcare a ei era în vizorul tuturor, însă a învățat că nu totul este despre ea. „Eu cred că ai uitat anii, anii, nu puțini, în care eram criticată zi de zi. Că sunt prost îmbrăcată, că sunt nu știu cum, că am un rid, că am părul nu știu cum. Deci, prin acești ani, nu am trecut ușor. Deși nu sunt genul de om care se lasă ușor afectat de părerile celorlalți. Eu știu foarte bine drumul meu în viață și sunt un om hotărât. Dar nici plăcere nu poate să îți facă răutatea, pur și simplu”, a povestit Andreea Marin pentru Libertatea, completând că toate acestea au transformat-o în femeia puternică de azi, care știe cum și când să se apere de un eventual val de hate.

„Dar, trebuie să îți spun că am ajuns la o vârstă la care judec foarte matur lucrurile. Știu foarte bine că nu alții trăiesc viața mea, nu stau ei în papucii mei, nu știu ei ce simt și chiar dacă țin cont de părerile altora, caut să selectez părerile celor care văd că au bună intenție în privința mea, chiar dacă mă critică și, în egală măsură, țin cont de criticile oamenilor care știu clar că îmi vor binele. Mă critică pentru a deveni mai bună. Nu închid ochii la critici”.

Andreea Marin a ajuns la concluzia că cei care îi trimit mesaje în mediul online doar ca să îi puncteze anumite greșeli, o fac nu pentru a veni în ajutorul ei, ci o fac doar din plăcerea de a aduce critici către cineva. „Se mai întâmplă, da. Mult mai rar în ultimul timp. Cred că s-au lămurit ce fel de om sunt, că sunt și eu o luptătoare în egală măsură, nu sunt ușor de pus la pământ, dar mai sunt și oameni care se plictisesc”, a mai completat Andreea Marin.

