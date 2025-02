După Elon Musk, Steve Bannon este acuzat la rândul său că a făcut salutul nazist în timpul discursului pe care la ținut la CPAC 2025. În timpul discursului, Bannon a susținut că Trump trebuie să candideze pentru un al treilea mandat. Pe final, a spus că „pierdem doar dacă renunțăm” și că „americanii patrioți” nu se vor „preda niciodată”. Apoi a scandat „luptă, luptă, luptă”, înainte de a ridica brațul drept cu palma în jos.

Here's video of Steve Bannon doing a Sieg Heil today at CPAC. It is what it is and it's what Bannon intended. Don't let yourself be gaslit. pic.twitter.com/LDT2kU43ZV