„O zi lungă și intensă cu conducerea de vârf a Ucrainei. Discuții ample și pozitive cu @ZelenskyyUa, liderul (…) curajos al unei națiuni în război și echipa sa talentată de securitate națională”, a scris Kellog vineri pe contul său de X.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1