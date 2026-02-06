Donald Trump a distribuit o postare rasistă la adresa soților Obama

Președintele american Donald Trump a șters un videoclip distribuit pe rețeaua de socializare Truth Social, care conținea un clip considerat rasist, înfățișându-i pe Barack și Michelle Obama ca fiind maimuțe, relatează BBC.

Clipul, acompaniat de melodia „The Lion Sleeps Tonight”, făcea parte dintr-un video de 62 de secunde ce aborda presupuse fraude electorale din alegerile prezidențiale din 2020.

Videoclipul a provocat un val de critici, inclusiv din partea senatorului republican Tim Scott, care a descris materialul drept „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din această administrație”.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



Theres no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Ce alți politicieni americani mai apar în videoclipul rasist distribuit de Trump

Clipul, care amintește de caricaturile rasiste ce compară persoanele de culoare cu maimuțele, a fost preluat dintr-o postare de pe platforma X realizată de creatorul conservator de meme-uri Xerias, în octombrie 2025.

Pe lângă soții Obama, videoclipul prezenta și alte figuri democrate înfățișate sub formă de animale, printre care reprezentanta New York-ului Alexandria Ocasio-Cortez, primarul New York-ului Zohran Mamdani și fosta secretară de stat Hillary Clinton. Predecesorul lui Trump, Joe Biden, apărea ca o maimuță care mănâncă o banană.

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă a folosit o scuză mincinoasă ca să îl apere pe Donald Trump

Casa Albă a apărat inițial postarea, numind-o „un videoclip meme de pe internet” și a cerut celor care critică să „nu mai fie ipocriți”. Totuși, presiunea tot mai mare venită atât din partea democraților, cât și a mai multor senatori republicani, a condus la ștergerea postării, dar după 12 ore în care videoclipul a stat online.

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă a susținut că videoclipul este inspira din „Regele Leu”.

„Acesta este un videoclip de tip meme de pe internet care îl înfățișează pe președintele Trump drept Regele Junglei și pe democrați drept personaje din Regele Leu. Vă rugăm să opriți această indignare falsă și să raportați astăzi despre ceva care contează cu adevărat pentru publicul american”, a spus ea.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că materialul a fost distribuit „din greșeală” de un membru al staff-ului.

Statement from White House Press Secretary Karoline Leavitt about the racist video Trump posted last night:



“This is from an internet meme video depicting President Trump as the King of the Jungle and Democrats as characters from the Lion King. Please stop the fake outrage and… https://t.co/KovviJbgsd pic.twitter.com/pzCwXLyFca — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Videoclipul rasist distribuit de Donald Trump a fost aspru criticat de politicienii americani

„Mă rog să fie un fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din această administrație”, a scris senatorul Tim Scott, un republican afro-american din Carolina de Sud, pe rețelele sociale. „Președintele ar trebui să elimine această postare”, a adăugat el.

Congresmanul republican Mike Lawler din New York a calificat postarea drept „greșită și extrem de jignitoare, fie că a fost intenționată sau o greșeală” și a cerut eliminarea acesteia „imediat, cu scuze”.

Președintele Asociației Naționale pentru Progresul Persoanelor de Culoare (NAACP), Derrick Johnson, a criticat aspru videoclipul, numindu-l „dezgustător și absolut josnic” și acuzându-l pe Trump că încearcă să distragă atenția publicului de la „cazul Epstein și o economie aflată în declin rapid”.

Ben Rhodes, fost consilier adjunct pentru comunicare strategică în administrația Obama, a declarat: „Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști gândul că americanii din viitor îi vor prețui pe soții Obama ca figuri iubite, în timp ce pe el îl vor studia ca pe o pată a istoriei noastre”.

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care l-a acuzat anterior pe Trump de rasism pentru distribuirea unei imagini generate de AI ce îl înfățișa cu mustață și sombrero, l-a numit pe fostul președinte un „scelerat, dezechilibrat și un parazit malign”.

Donald Trump l-a mai atacat și în trecut pe fostul președinte Obama

De-a lungul anilor, Donald Trump a fost des criticat pentru atacurile la adresa lui Barack Obama. Înainte de a deveni președinte, Trump a promovat în mod repetat afirmații false conform cărora Obama, născut în Hawaii, ar fi fost de fapt originar din Kenya și, prin urmare, nu ar fi fost eligibil să devină președinte. Ulterior, a recunoscut că Obama s-a născut în SUA.

În 2025, Trump l-a acuzat pe fostul președinte de trădare pentru că le „distrăgea americanilor atenția de la criza politică” vorbind despre dosarul lui Epstein.

Clipul a fost publicat într-un video mai lung ce conținea acuzații despre o conspirație electorală în Michigan în alegerile prezidențiale din 2020. Aceste acuzații au fost demontate în procesele civile câștigate de compania Dominion Voting Systems împotriva unor instituții media.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE