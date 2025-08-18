PSD, nemulțumit de colaborarea cu ministrul Dragoș Pîslaru

Începutul de săptămână al Coaliției aduce o serie de ședințe de partid, dar și întâlniri ale șefilor de CJ și a primarilor marilor orașe cu premierul Ilie Bolojan. Prima ședință au avut-o luni liderii PSD, care s-au reunit într-un Birou Executiv, iar marți ar urma să aibă și liberalii primul Biroul Executiv de la Congresul care l-a ales pe Ilie Bolojan președinte, precum și o nouă echipă de conducere.

Social-democrații au discutat în ședință mai multe aspecte legate mai ales de ordonanța de urgență pe care premierul Ilie Bolojan dorea să o adpăte săptămâna trecută, referitoare la proiectele din PNRR, dar care nu a primit avizul miniștrilor PSD.

Social-democrații nu sunt de acord cu sistarea finanțărilor care nu au stadiu de îndeplinire de minimum 30%. Sorin Grindeanu a și declarat luni că PSD e de acord să fie eliminate proiectele pentru care nu s-a semnat până acum contract, dar în ceea ce privește partea de proiecte începute, situația trebuie analizată de la caz la caz.

De altfel, surse social-democrate s-au declarat nemulțumite de faptul că echipa Bolojan a pretins că circa 10.000 de proiecte din PNRR au fost evaluate de specialiștii MIPE în 3 zile, ceea ce din punctul lor de vedere e imposibil. De asemenea, inclusiv relația între PSD și ministrul Dragoș Pîslaru lasă de dorit, în condițiile în care social-democrații s-au plâns de lipsa de dialog a acestuia.

Pe de altă parte, proiectul privind măsurile din administrație cuprinse în pachetul doi de austeritate au unele lacune. Una din prevederi este cea care susține că grila de salarizare a CJ-urilor și a Primăriei Municipiului București ar urma să fie stabilită de Guvern, în timp ce primăriile, fie ele și de comune mici, își pot stabili propriile grile, dacă își pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, precum și din valorificarea bunurilor din domeniul public sau privat al acestora. Surse social-democrate au punctat că vor susține exceptarea CJ-urilor și a PMB de la această prevedere.

O a doua nemulțumire majoră este că numărul de posturi publice este raportat nu la datele Institutului Național de Statistică, care mereu sunt actualizate, ci la recensământul din 2021. Potrivit surselor Libertatea, acest detaliu contează pentru că diferențele de populație variază și de la semestru la semestru, nu doar intervale mai mari. Mai mult, inclusiv banii alocați la nivel local sau în cazul unor proiecte cu finanțare externă au o reportare per capita, adică per cap de locuitor. Situația aceasta, referitoare la raportarea eronată la recensânt, nu la datele INSD a fost semnalată și de Federația Națională a Sindicatelor din Administrație.

Nu în ultimul rând, tot pe teme de administrație, o problemă încă o constituie impunerea unei reduceri cu 20% a posturilor. Surse social-democrate au precizat că acum mai puțin de doi ani în plan local a mai avut loc o reducere a personalului cu 10%, în noiembrie 2023.

Scuza pentru amânarea pachetului doi

Tergiversarea pachetului doi de austeritate ține cont și de proiectul referitor la pensiile speciale ale magistraților. PSD și UDMR au declarat răspicat faptul că vor atașat la pachetul doi și legea pensiilor magistraților, care în aceste zile e negociată cu asociațiile de profil.

Însă pentru a putea atașa acest proiect la pachetul de angajare a răspunderii și pentru a nu a avea din start un motiv de declarare a acestuia ca neconstituțional, Coaliția trebuie să respingă în Parlament un proiect similar care e în circuit legislativ. Însă pentru a respinge proiectul legislativ trebuie convocat Parlamentul în sesiune extraordinară sau așteptată sesiunea din septembrie. Problema cu sesiunea extraordinară este că parlamentarii sunt încă în concedii, fiind ultimele zile în care unii sunt plecați. Prin urmare, ar putea fi riscantă grăbirea.

Așadar, toate elementele conduc spre o angajare a răspunderii doar în luna septembrie, deși oficial liderii Coaliției spun că vor cât mai repede.

Coaliția completă, reunită doar după adoptarea pachetului doi de austeritate

Liderii PSD nu vor încă să revină la ședințele Coaliției, fiind invocat faptul că doar după ce e gata și e adoptat pachetul doi de austeritate vin să discute alte teme, cum ar fi împărțirea de funcții.

Și luni trebuia ca la Palatul Victoria să se reunească liderii partidelor din Coaliție, dar PSD a anunțat că trimite din șefii săi, ci doar persoane care sunt parte a grupurilor de lucru pe diferite domenii.