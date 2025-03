Ciocolată unică în lume

Acest produs conține un ingredient special: cristale din floare de tei, făcându-l unic în lume, potrivit artizanului. Alex Munteanu, cunoscut sub numele de „Namogo”, a fost implicat în dezvoltarea identității vizuale a orașului și a contribuit la crearea acestui produs. Ciocolata are forma logoului Iașiului.

Ciocolatierul, care preferă să rămână anonim, a lucrat aproape zece ani pentru a transforma pasiunea sa pentru ciocolată într-o afacere.

„Am fost în concediu de creștere a copilului și mi-am zis: hai să fac un curs, ceva”, a declarat el pentru Ziarul de Iași. A urmat un curs de ciocolatier și a călătorit în diverse țări, inclusiv Belgia, pentru a învăța despre ciocolata de calitate. Pandemia a fost momentul în care a decis să lanseze oficial afacerea.

Compania Miazănoapte și ciocolata „Iași”

În timpul pandemiei, tânărul a creat un brand dulce numit Miazănoapte. „Miazănoapte e ținutul micropralinelor rafinate care rezistă puțin de tot între prieteni”, explică el.

Aceste praline sunt disponibile în diverse sortimente, toate trase în ciocolată. Acum, ciocolata „Iași” se alătură acestora pe site-ul său.

Alex Munteanu a explicat că ideea a venit din dorința de a crea un produs reprezentativ pentru Iași.

„Ne-am gândit că Iașiul nu are un produs al lui. Nu are gift-shopuri, în afară de faptul că se vând iconițe, nu are nimic pentru turiștii care vor să cumpere suveniruri”, a spus el.

Proiectul s-a concretizat într-un produs cu o formă unică, inspirată de logoul turistic al orașului.

Provocările procesului de producție

Crearea unei matrițe personalizate pentru ciocolată a fost un proces dificil, povestește tânărul ciocolatier.

„A trebuit să comandăm o matriță care era produsă undeva în Turcia. Însă au fost cutremurele alea foarte puternice, iar firma care făcea matrițele a dat faliment”, a explicat producătorul.

În cele din urmă, matrița a fost comandată din altă parte, dar a cauzat întârzieri semnificative.

Ciocolată cu aromă de tei

Un element distinctiv al ciocolatei „Iași” este aroma sa de tei, un omagiu adus simbolului orașului.

„Avem și o tehnică secretă de a introduce tei în ciocolată”, a spus Alex Munteanu. Ciocolata este disponibilă în trei sortimente: neagră, cu caramel sărat și cu lapte și mentă, toate conținând aromă de tei.

Ciocolata „Iași” este vândută la prețul de 29,50 lei pe site-ul https://miazanoapte.ro/ciocolata-iasi/.

Este disponibilă și în câteva cafenele, cum ar fi Gist și Acaju. „Dar vom merge în toate cafenelele, peste tot”, a afirmat Alex Munteanu, exprimându-și dorința ca desertul să fie oferit și în hoteluri și aeroporturi.

