Descoperă lucruri interesante și curiozități despre ciocolată:

Despre ciocolată

Ciocolata este preparată din fructul Theobroma cacao, un copac tropical al cărui nume înseamnă „hrana zeilor” în greacă.

Arborii de cacao Theobroma sunt originari din bazinele râurilor Amazon și Orinoco din America de Sud. Copacii sunt răspândiți pe scară largă din sud-estul Mexicului până la râul Amazon. Ei se dezvoltă în zone calde și umede, la aproximativ 20 de grade de ecuator. Pe măsură ce popularitatea ciocolatei s-a răspândit, cultivatorii au cultivat cacao și în alte regiuni, cum ar fi Africa de Vest și Asia de Sud și de Sud-Est. Astăzi, Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria, Indonezia și Brazilia au 79% din producția mondială de cacao.

Arbore de cacao

Ce este ciocolata și cum se face

Semințele de cacao sunt recoltate manual, deoarece mașinile ar putea afecta copacii. Muncitorii scot păstăile, care sunt portocalii când sunt coapte, și le deschid cu o macetă. Semințele sunt așezate în tăvi mari de fermentare care sunt stivuite și acoperite cu frunze de banane, unde sunt lăsate timp de două până la șapte zile. Fermentarea produce aroma de ciocolată. De asemenea, distruge embrionul semințelor, prevenind germinarea nedorită și face ca pulpa albă să cadă din semințe.

După fermentare, boabele se usucă pe platforme însorite. Lucrătorii le întorc de mai multe ori pe zi timp de trei până la cinci zile pentru a se usca complet. Păstaia se poate usca mai repede în uscătoare rotative, dar cea uscată la soare are cel mai bun gust.

Apoi, boabele sunt duse la fabrica de ciocolată, unde sunt curățate și sunt îndepărtate resturile. Ele sunt prăjite în cuptoare mari, rotative. Prajirea extrage aroma si îndeparteaza boabele din coajă. Păstaia prăjită intră într-o mașină care sparge boabele și îndepărtează coaja. Partea rămasă a bobului se numește vârf.

Pastilele sunt măcinate apoi. Acest proces are ca rezultat o pastă groasă numită lichior de ciocolată. Lichiorul de nu conține alcool.

În această etapă se determină tipul de ciocolată produs. Ingredientele sunt cele care separă ciocolata fină de cea de calitate medie. „Ciocolata fină”, de bună calitate, conține doar lichior de cacao, unt de cacao (opțional), zahăr, lecitină, vanilie (opțional) și posibil grăsimi solide din lapte. Mai târziu, pot fi adăugate arome sau ingrediente suplimentare, cum ar fi nucile.

Tipuri de ciocolată

Când a apărut ciocolata

Oamenii de știință dezbat de cât timp oamenii consumă boabe de cacao. Istoria ciocolatei datează de cel puțin 2.000 de ani. Ba mai mult, istoricii Sophie și Michael Coe, autorii cărții „The True History of Chocolate” sugerează că s-ar putea să dateze de milenii. Cuvântul în sine poate fi urmărit până la cuvântul aztec „xocoatl”, numele pentru o băutură amară făcută din boabe de cacao. Acesta a fost modul în care a fost consumată ciocolata până când conchistadorii spanioli au venit în America Centrală, scrie livescience.com.

În mai multe societăți precolumbiene din America Latină, boabele de cacao au fost folosite ca monedă de schimb. Mayașii și aztecii credeau că păstaia avea proprietăți mistice și le foloseau în timpul ritualurilor importante. Când au sosit spaniolii, a apărut ciocolata îndulcită. Legenda spune că regele aztec Montezuma i-a dat conchistadorului Hernán Cortés o băutură de cacao amară, despre care a spus că este dezgustătoare. Dar oamenii lui Cortés i-au adăugat zahăr din trestie de zahăr și miere și au dus-o înapoi în Spania, unde a devenit rapid populară.

Ciocolata a fost o băutură la modă pentru europenii bogați de-a lungul secolului al XVIII-lea. Revoluția industrială a permis ca ciocolata să fie produsă în masă și a adus răsfățul maselor. Popularitatea a dus la dezvoltarea plantațiilor de arbori de cacao.

Pe măsură ce anii au trecut, preparatele de ciocolată de la producători mici și mari au devenit din ce în ce mai inovatoare. În septembrie 2017, compania elvețiană Barry Callebaut a introdus ciocolata rubin. Ruby ​​provine din izolarea unor compuși specifici din boabele de cacao. Aceasta, împreună cu o tehnică de procesare modificată, are ca rezultat o ciocolată roz roz, care are un gust dulce, dar acru de fructe de pădure și fără aromă tradițională de ciocolată, potrivit The Sydney Morning Herald. Alte ciocolate colorate sunt făcute din ciocolată albă cu coloranți.

Beneficii ale ciocolatei

Ciocolata neagră ar trebui inclusă în orice dietă, iar secretul unui produs de calitate este proncetul cât mai ridicat de cacao din ea.

Este încărcată cu substanțe nutritive care au un efect pozitiv asupra sănătății organismului. Fabricat din sămânța arborelui de cacao, este una dintre cele mai bune surse de antioxidanți de pe planetă. Studiile arată că poate îmbunătăți sănătatea și reduce riscul bolilor de inimă.

Conține o cantitate decentă de fibre solubile și este încărcată cu minerale.

100 de grame de ciocolată neagră cu 70-85% cacao conțin:

11 grame de fibre

67% din necesarul zilnic pentru fier

58% din necesarul zilnic pentru magneziu

89% din necesarul zilnic pentru cupru

98% din necesarul zilnic pentru mangan

De asemenea, are mult potasiu, fosfor, zinc și seleniu.

Desigur, 100 de grame este o cantitate destul de mare și nu este ceva ce ar trebui să consumi zilnic. Toți acești nutrienți vin, de asemenea, cu 600 de calorii și cantități moderate de zahăr. Din acest motiv, ciocolata neagră este consumată cel mai bine cu moderație.

Profilul cu acizi grași din cacao și ciocolată neagră este, de asemenea, excelent. Grăsimile sunt în mare parte saturate și mononesaturate, cu cantități mici de grăsimi polinesaturate. De asemenea, conține stimulente precum cofeina și teobromina, dar este puțin probabil să te țină treaz noaptea, deoarece cantitatea de cofeină este foarte mică în comparație cu cafeaua.

Descoperă mai multe beneficii pe care le are ciocolata neagră.

Curiozități despre ciocolată

Este nevoie de 400 de boabe de cacao pentru a face un kilogram de ciocolată.

Fiecare arbore de cacao produce aproximativ 2.500 de boabe.

Cercetările de până acum susțin că ciocolata poate fi savurată ca parte a unei diete și a unui stil de viață echilibrat, sănătos pentru inimă.

Porția medie de ciocolată cu lapte are aproximativ aceeași cantitate de cofeină ca o ceașcă de cafea decofeinizată.

Deoarece arborii de cacao sunt atât de delicati, fermierii pierd, în medie, 30 la sută din recoltă în fiecare an.

Studiile au demonstrat că una dintre grăsimile saturate majore din ciocolată nu crește colesterolul ca alte grăsimi tari, ceea ce înseamnă că ea poate fi savurată cu moderație.

Există aproximativ 1,5 milioane de ferme de cacao în Africa de Vest.

Arborele de cacao este crescut manual, în ferme mici, de familie.

Frunzele de cacao se pot deplasa cu 90 de grade, de la orizontal la vertical, pentru a lua soare si pentru a proteja frunzele mai tinere.

Unii arbori de cacao au mai mult de 200 de ani, dar cei mai mulți oferă boabe de cacao comercializabile doar în primii 25 de ani.

Dimensiunea medie a unei ferme de cacao din Africa de Vest este de 7 până la 10 acri.

Coasta de Fildeș este cel mai mare producător de cacao, furnizând aproximativ 40% din aprovizionarea mondială.

Prin intermediul unor programe susținute de industrie și parteneri, inclusiv fundații și guverne, fermierii câștigă acum între 20% și 55% mai mult din culturile lor.

Majoritatea fermelor de cacao nu sunt deținute de companiile care produc ciocolată.

Este nevoie de două până la patru zile pentru a face o singură porție de ciocolată.

Ciocolata conține două doze de unt de cacao – cantitatea naturală din păstaie, plus o cupă suplimentară pentru a crește cremositatea.

Șampania și vinurile spumante sunt prea acide pentru a se potrivi bine cu lapte sau ciocolată neagră. Încearcă să asociezi un spumant dulce cu ciocolată albă și vin roșu cu cea neagră.

Acest desert poate să îmbolnăvească câinii și pisicile.

Un fermier trebuie să aștepte patru până la cinci ani pentru ca un arbore de cacao să-și producă primele boabe.

PARTENERI - GSP.RO Obscenitatea unui mare director. Ce le făcea angajatelor. Imaginile indecente care au stârnit indignare

Playtech.ro Robert Niță l-a umilit grobian pe Emil Rengle de la Survivor România. E neașteptată reacția lui: „Zic să își vadă de lungul nasului”

Observatornews.ro "Era îngerul meu". Logodnicul Paraschivei, românca din Italia care a murit carbonizată pe o autostradă, în lacrimi. Cei doi urmau să se căsătorească în martie

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2022. Capricornii sunt dispuși să facă eforturi mari pentru a ajunge la o înțelegere cu cei dragi

Știrileprotv.ro Momentul în care un polițist este bătut de un interlop în fața colegilor lui. VIDEO

Telekomsport Locotenent-colonel al Armatei Române, filmat fără să ştie într-o discuţie secretă! Adevărul despre situaţia tensionată: "Dacă nu vrea să ne ajute, să vedeţi probleme"

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos