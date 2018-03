Mama celor doi copii răpiți luni de către tatăl grec și găsiți câteva ore mai târziu în apropierea Ambasadei Greciei la București se ferește să vorbească prea mult despre relația cu cel căruia i-a dăruit doi copii. Apropiații spun însă că de când a plecat din Grecia femeia nu a mai putut comunica cu tatăl copiilor, pentru că nu se poate înțelege cu el. Ea a avut probleme inclusiv când i-a înscris la școală, pentru că nu avea toate actele, moment în care a mărturisit că nu poate conta pe sprijinul tatălui.

Manuela V. a fost căsătorită cu tatăl celor doi copii răpiți din anul 2008 până în anul 2013, timp în care familia a locuit în Grecia. Odată cu trecerea anilor, relația dintre cei doi s-a deteriorat atât de tare încât femeia a decis să-și ia copiii și să se întoarcă cu ei în România, în satul Poiana Vărbilău, din județul Prahova.

Manuela le-a spus autorităților că traiul cu soțul grec devenise imposibil din cauză că bărbatul era extrem de violent, avea probleme cu drogurile și fusese anchetat de către autoritățile din Grecia pe acest motiv, el având antecedente penale.

În aceste condiții, femeia s-a întors acasă, la Vărbilău. Având în vedere antecedentele tatălui, a obținut, prin hotărâre judecătorească definitivă, custodia exclusivă a celor doi copii, fără ca tatăl să aibă drept de vizită.

La un an de la divorț, grecul și-a răpit pentru prima dată copiii, iar la acel moment a reușit să ajungă cu ei înapoi, în Grecia. Bărbatul a recidivat luni după-amiază, când i-a luat de pe stradă.

În momentul în care copiii au fost luați de pe stradă, mama lor era la serviciu, iar cei mici erau împreună cu o vecină care o ajută pe mamă și îi ia zilnic de la școală. Disperată, femeia a sunat la 112. Mama spune că inițial vecina de lângă care au fost luați copiii a sunat imediat la 112, dar nu a fost luată în serios atunci când a anunțat că cei doi copii au fost răpiți.

”A trecut printr-o chestie foarte urâtă. A sunat la 112, m-a deranjat că nu a fost luată în considerare și am pierdut aproximativ 20 de minute. Anul trecut, în octombrie, am trecut prin aceeași chestie, la fel, mi-au zis că glumesc, că or să-mi dea amendă”, a povestit femeia.